Taina Pimentel terminó con Lupillo Rivera por el “alma enamoradiza” del cantante: “Le encontré mensajes”
Taina Pimentel exhibe nuevos detalles de su rompimiento con Lupillo Rivera, y la modelo asegura que el cantante se "mensajeaba con otra". ¿Quién?
La ruptura entre Lupillo Rivera y Taina Pimentel se convirtió en un tema de debate durante los últimos meses. Mientras las teorías siguen, fue la modelo quien reveló nuevos detalles y aseguró que el “alma enamoradiza” del cantante tuvo mucho que ver en su decisión. ¡Le encontró mensajes en el celular!
¿Cómo anunciaron Taina Pimentel y Lupillo Rivera que terminaban su compromiso?
Fue mediante una publicación en redes sociales, el pasado 22 de agosto, que Taina Pimentel, expareja de Lupillo Rivera, confirmó de manera pública que su relación había llegado a su fin.
Si bien la empresaria prefirió no ahondar en los motivos de la separación en ese momento, admitió que era un proceso doloroso y difícil de sobrellevar. Frente a esta nueva etapa, solicitó empatía y respeto mientras vive este capítulo de su vida:
Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones.
Del mismo modo, Taina manifestó su agradecimiento por los momentos vividos junto a Lupillo. Pese a la ruptura, dio a entender que el cariño que siente por el cantante seguirá presente:
Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos.
Sin embargo, solo semanas después de la noticia, Lupillo Rivera habló en pleno programa de Top chef VIP 2026 sobre su nueva conquista, tomando por sorpresa al público. ¿Tan rápido se olvidó?
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¿Taina Pimentel cachó a Lupillo Rivera siéndole infiel?
En una reciente plática en el programa La mesa caliente, Taina Pimentel, ahora expareja de Lupillo Rivera, abordó el tema sobre su separación del cantante, y las circunstancias que la orillaron a tomar la sorprendente y repentina decisión.
El punto más llamativo fue cuando Taina reconoció que Lupillo es alguien “enamoradizo”, ya que halló mensajes en el celular del cantante, mismos que “cruzaban la línea":
La realidad es que ya veníamos arrastrando un poquito de problemas porque para nadie es un secreto que Lupillo es muy enamoradizo, entonces en julio el detonante fue que le encontré mensajes con una persona, que nunca debió cruzar esa línea y son cosas que yo no permito, no tolero, ciertas faltas de respeto.
Según su versión, luego de que se diera esta situación entre ambos, Taina y Lupillo intetaron retomar su noviazgo, pues había una boda de por medio. Lamentablemente, no volvió a ser lo mismo:
Luego de ahí intentamos retomar otra vez la relación, por eso es que me confunde mucho cuando dicen que terminamos en mayo, porque todavía estábamos intentando arreglar la situación porque ya había un boda por el medio.
Taina se dijo “destruida” por la forma en que terminó todo, puesto que en solo unas semanas, el intérprete mexicano ya tenía otra pareja:
Él me destruyó. Yo venía en un vuelo y me dio un ataque de pánico, de ansiedad; mi hijo todavía está sufriendo las consecuencias. (...) Si él hubiese hecho las cosas, porque no es que él esté en una relación, fue de la forma que lo hizo; no respetó mi familia, no respetó el compromiso, no respetó a mi hijo.
El debate en redes ha comenzado, aunque la gran mayoría está respaldando a Pimentel. ¿Tú qué opinas?
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¿Quién es Taina Pimentel?
Taina Pimentel es una modelo, actriz y empresaria dominicana que se ha hecho un lugar en la industria del entretenimiento, sobre todo en proyectos relacionados con Telemundo.
Su salto a la fama llegó con su paso por Nuestra Belleza Latina, concurso en el que participó en las ediciones de 2015 y 2021. En 2024 hizo su debut como actriz en la telenovela Sed de venganza y, más tarde, se sumó al elenco de Velvet, el nuevo imperio.
Varios rumores han surgidoo alrededor de Lupillo Rivera, uno de ellos, su presunto romance con una chica trans, luego de terminar su relación Taina Pimentel.
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