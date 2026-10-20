¿Christian Nodal embarazó a fan? Circula VIDEO en el que aseguran que esposo de Ángela Aguilar sería padre otra vez

Acusan a Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, de presuntamente haber embarazado a su fan, y en redes comienzan a conectar los posibles nombres y momentos. ¿El cantante le fue infiel a la hija de Pepe Aguilar?

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de Christian Nodal y el embarazo de su fan?

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que afirman que, supuestamente, Christian Nodal se convertirá en padre en próximas semanas, luego de que una fan quedó presuntamente embarazada de él.

Varias cuentas de espectáculos comenzaron a retomar dicha información, pues hay una persona que afirma tener todas las pruebas en contra del esposo de Ángela Aguilar:

Vamos a ser tías, y es que supuestamente Nodal tiene a una embarazada que NO es Ángela Aguilar, si no una fanática, y que esta chica está a un pelito de rana de salir a mostrar todas las pruebas. Dhalyla Dávila, cuenta de espectáculos en IG

En tono de broma, varios internautas comenzaron a decir que se convertirían en “tíos” y “tías”, pues creen que dicha información sí podría confirmarse muy pronto. ¿Será que sí?

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Christian Nodal señalado por presuntamente embarazar a fan / Redes sociales

¿Cuál es el nombre de la fanática que supuestamente embarazó Christian Nodal?

Hasta el momento de esta nota, no existe confirmación de esta información, tampoco se ha revelado el nombre de la supuesta fan que habría tenido un vínculo con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

Varios no creen que el cantante hable al respecto sobre este tema, mientras el debate continúa creciendo en comentarios:



“ No sé si creer, pero me cag* de risa si llega a ser real ”,

”, “ No se me haría raro ” y,

” y, “ Todo puede pasar ”.

Otros tantos recuerdan que Nodal fue acusado de presunta infidelidad a Ángela hace más de un año, creando escenarios, teorías que intentan conectar todo. ¿Qué más se sabe?

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¿Por qué aseguran que Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Aunque en redes sociales comparten varios momentos felices, Christian Nodal fue acusado de presunta infidelidad a Ángela Aguilar, luego de una FOTO que se filtró en plataformas digitales.

Las especulaciones sobre un supuesto engaño llegaron cuando Ángela asistió sola a la final de la Copa Oro 2025, donde México enfrentó a Panamá en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, sin la compañía de Nodal.

Además, en medio de la polémica, comenzó a circular un video en el que se ve a Nodal saliendo de lo que parece ser un restaurante junto a una joven cuya identidad no se confirmó.

Aunque no hubo gestos de cariño entre ellos, los internautas notaron que no era Ángela, lo que alimentó las sospechas de una supuesta infidelidad de Christian Nodal.

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