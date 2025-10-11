Sofía Rivera Torres se une a Las estrellas bailan en Hoy tras críticas a su físico: ¿Cómo reaccionó?

Sofía Rivera Torres se suma al elenco de Las estrellas bailan en Hoy, en medio de las criticas de los internautas respecto a su físico tras los comentarios que hizo sobre Lucerito Mijares.

La influencer y conductora se enfrenta ahora a un nuevo reto televisivo, luego de que internautas cuestionaron su físico en redes sociales, convirtiendo su participación en el programa en uno de los temas más comentados. Con energía y actitud, buscará demostrar su talento en la pista y ganarse al público, dejando atrás las críticas que la pusieron en el ojo del huracán.

La conductora Sofía Rivera Torres se mostró emocionada y nerviosa al aceptar el reto de bailar en la pista del programa matutino. / Foto: IG/sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres se une a Las estrellas bailan en Hoy

Sofía Rivera Torres, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023, volvió a acaparar los reflectores como modelo de lujo en Sin filtros con Alfonso Waithsman. Durante la transmisión, la influencer recibió una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos: fue anunciada como la nueva participante de Las estrellas bailan en Hoy.

Entre risas y asombro, la presentadora reaccionó al anuncio: “Dice: ‘Felicidades, vas a ser la protagonista de todas las telenovelas de Televisa’, no, dice: ‘Felicidades, eres uno de los elegidos para formar parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy’. ¿Qué es esto?”. A lo que Galilea Montijo le dio la bienvenida y le aseguró que contaría con el apoyo de los mejores coreógrafos para enfrentar los retos de la pista.

Sofía Rivera Torres confesó con humor que no era precisamente una bailarina experimentada: “Gali, yo no bailo”. Sin embargo, Montijo la animó: “No pasa nada, mija. Aquí hay muy buenos coreógrafos, claro que te van a ayudar. Tú suéltate, tú muévele la cadera, échale candela. Acabas de ser mamá, toma mucha vitamina, respira porque sí es una friega, pero lo vas a disfrutar muchísimo; ese es mi consejo: que lo disfrutes porque cuando menos piensas se termina”.

Entre emoción y nervios, la conductora agradeció la oportunidad: “Gracias por el honor”, dejando claro que está lista para enfrentar esta nueva etapa de su carrera en la televisión, llena de ritmo, energía y la atención del público que la ha seguido desde su paso por realities.

Sofía Rivera Torres enfrentó diversas criticas tras subir de peso por el postparto. / Foto: IG/sofiariveratorres

¿Qué criticas ha recibido Sofía Rivera Torres por sus cambios físicos?

Sofía Rivera Torres se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras recibir diversas críticas por su físico, luego de aumentar de peso tras su embarazo. Los comentarios de los internautas señalaron su apariencia, generando un debate sobre los estándares de belleza y la presión mediática que enfrentan las mujeres después de convertirse en madres.

En respuesta a las comentarios negativos, a finales de agosto, la actriz compartió un video en sus redes sociales donde explicó que su cuerpo estaba pasando por un proceso natural de recuperación mientras amamanta a su hijo.

“Si bien es cierto que todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de estas chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, mencionó Rivera Torres.

La influencer no dudó en mandar un mensaje directo a quienes la juzgan por su cuerpo: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

Sofía Riera Torres responde a las criticas respecto a su físico con el toque de humor que la caracteriza. / Foto: IG/sofiariveratorres

¿De dónde surgen los comentarios contra Sofía Rivera Torres?

Los comentarios negativos no sólo surgieron por la apariencia física de la conductora. En redes sociales, algunos usuarios recordaron que, meses atrás, Sofía Rivera Torres habló de la imagen de Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares. Esto fue lo que dijo:.

Sus palabras fueron revividas en redes y provocó que muchas personas acusaran a Rivera Torres de recibir ahora lo que había criticado anteriormente.

Este antecedente generó una oleada de opiniones encontradas. Mientras algunos la defendieron por haber sido madre recientemente, otros aprovecharon para cuestionarla por sus comentarios pasados y señalar una supuesta doble moral. Sin embargo, la conductora no hizo alusión directa a esa polémica previa en su comunicado reciente.

https://www.instagram.com/reel/DPouy0zjvh8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

-Con información de Deyanira C. Luna.