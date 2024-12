Sofía Rivera Torres: Eduardo Videgaray rompió con ella por una tercera en discordia, así lo recuerda

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray están próximos a recibir a su prime bebé en común tras seis años de relación y cuatro de matrimonio. El bebé nacerá entre marzo y abril de 2025. Por su parte, Videgaray ya es padre de una adolescente, fruto de su matrimonio con la fallecida productora Mónica Abin.

En una reciente entrevista con Shanik Berman, Sofía compartió detalles sobre su embarazo y reveló un episodio complicado del inicio de su relación con el conductor: el día en que él decidió terminar con ella porque “otra persona” le llamaba más la atención.

Según contó Sofía, todo comenzó por una diferencia de opiniones sobre cómo anunciar públicamente su romance. Mientras ella prefería mantenerlo en privado por cuestiones de imagen, Videgaray deseaba hacerlo público. Finalmente, acordaron revelarlo en el programa que conducen juntos en Imagen TV, '¡Qué importa!’

Eduardo Videgaray rompió con Dofía Rivera al poco tiempo de formalizar su relación, ella lo recuerda

Sin embargo, poco después de dar a conocer su relación, Eduardo cambió su actitud drásticamente. “Me pidió que fuera su novia un viernes, ni el viernes en la noche ni el sábado nos vimos. El domingo lo sentí súper frío. El lunes nos vimos en '¡Qué importa!’ y lo sentía rarísimo conmigo”, relató Sofía. La situación se aclaró cuando él la invitó a cenar al día siguiente. “Me cortó.”

La razón de la ruptura fue clara y dolorosa. Videgaray le explicó que había otra mujer que le interesaba más y que, por la diferencia de edad, veía un futuro más estable con ella.

“Me dijo: ‘Estoy muy grande para ti. No hace sentido esta relación. Creo que hay otra persona que me llama ahorita más la atención y que por la edad que tiene esta mujer hace más sentido que esté con ella. Es más probable que tenga un futuro con ella que contigo, pues, la verdad, eres una chavilla con la que no tengo futuro’”, recordó la conductora.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera: ¿Quién era la tercera en discordia?

Sofía también descubrió que la otra persona era una amiga cercana a la familia de Videgaray y le reclamó, no por la ruptura, sino por haber anunciado su relación.

“Le dije: ‘No puedo convencer a nadie de querer estar conmigo. Sí me parece muy manchado el cómo hiciste las cosas. Lo único que te pedí fue que no se supiera a lo güey. Yo no te voy a estar rogando’”. Sofía Rivera Torres

Desanimada, Sofía decidió tomarse unas vacaciones para evitar verlo en el programa. Sin embargo, durante ese tiempo, Eduardo le enviaba mensajes constantemente. Cuando ella regresó, él se mostró arrepentido.

“En Imagen se me arrodilló en el pasillo y me dijo: ‘Perdón, perdón, perdón, por favor, perdóname. Soy un pen... y necesito que nos vayamos a cenar’”. Sofía Rivera Torres

Finalmente, Sofía decidió darle una segunda oportunidad. Desde entonces, la pareja ha permanecido junta, construyendo una historia de amor que ahora se prepara para recibir a su nuevo integrante.

El pasado 26 de octubre, la pareja publicó un video en el que, en un principio, hicieron creer a sus fanáticos que terminarían su matrimonio. Sin embargo, la sorpresa fue que anunciaron que tendrán a su primer bebé en común.

Hace poco la pareja compartió las imágenes de su ‘gender reveal’ en redes sociales. Son embargo, no han hecho público cuál es el género de su bebé.

Al momento, se desconoce cuándo Sofía y Eduardo darán a conocer el género de su bebé. Eduardo Videgaray tiene una hija de su primer matrimonio, con la cual Rivera Torres asegura se lleva de maravilla.

