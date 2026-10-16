Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que sufrió la muerte de sus gemelas, anuncia que está embarazada: “Milagro”

Una pareja de actores anunció con emoción que se convertirán en padres. Muchos recuerdan a la intérprete de telenovelas como Sin senos sí hay paraíso (además de protagonizar un accidente en pleno reality) sufrió la trágica muerte de sus gemelas, en un triste escenario que la enlutó hace más de 10 años. Te contamos de quién se trata.

Actriz de Sin senos sí hay paraíso anuncia que está embarazada / Redes sociales

¿Qué actriz anunció su embarazo tras la pérdida de sus gemelas?

La feliz noticia es protagonizada por los actores colombianos Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero, quienes hicieron el anuncio durante la tarde del jueves 15 de octubre en sus redes sociales.

Ambos compartieron a sus seguidores el feliz momento que viven con fotos y un video grabados en la playa en los que aparecen sosteniendo una ecografía. Junto a las imágenes publicaron el siguiente mensaje:

Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás! Johanna Fadul

La publicación fue acompañada de miles de comentarios, algunos de ellos de compañeros del medio, quienes celebraron esta nueva etapa para ambos intérpretes.

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¿Cuándo sufrió la actriz, Johanna Fadul, la muerte de sus gemelas?

El anuncio llega después de un doloroso camino para la actriz Johanna Fadul, pues en 2015, cuando ella tenía siete meses de embarazo, perdió a sus dos bebés gemelas.

Las menores enfrentaron complicaciones de salud relacionadas con el síndrome de transfusión feto-fetal, una condición que llega a afectar el paso de sangre entre bebés. Pese a que recibió la atención médica correspondiente, las pequeñas no sobrevivieron.

Recientemente, Fadul habló sobre la terrible experiencia y el shock que significó para ella en su despedida:

Las bebés nacieron, obviamente las conocimos, las bautizamos simbólicamente. (...) Cuando las tiramos al mar, empezaron a pasar muchos delfines, mientras las olas iban para allá, las cenizas iban para el otro lado. Johanna Fadul

Fadul ha dicho en más ocasiones que a pesar de lo difícil que ha sido para ella, aprendió a madurar y a aceptar lo ocurrido. Hoy, con la noticia de su embarazo, internautas esperan que todo salga mejor.

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Johanna Fadul contó sobre la muerte de sus gemelas / Redes sociales

¿Quién es Johanna Fadul y en qué programas ha participado?

Johanna Fadul es una actriz colombiana nacida en 1985, que desde muy joven estuvo presente en el ámbito televisivo y frente a las cámaras. Además de ser intérprete, también ha colaborado como modelo y reúne a más de seis millones de seguidores en redes sociales.

Debutó en 2003 en la serie colombiana Padres e hijos, donde interpretó a Daniela y participo hasta 2005. Su gran oportunidad llegó con Sin senos sí hay paraíso (2016-2018), donde dio vida a Daniela Barrera.

Además, concursó en Exatlón Colombia, protagonizó Operación Pacífico, y Johanna Fadul también entró a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, de la que fue expulsada

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