Altaír Jarabo es vinculada con famoso youtuber tras supuesta crisis matrimonial; ¿romance o amistad?

Luego de que Altaír Jarabo desmintiera los rumores de divorcio de su esposo, Frédéric García, 18 años mayor que ella, la actriz de melodramas comenzó a ser vinculada en redes con un famoso youtuber en una de sus últimas publicaciones. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Altaír Jarabo es vinculada con famoso youtuber tras supuesta crisis matrimonial. / IG: @altairjarabo

¿Por qué Altaír Jarabo se vio involucrada en rumores de separación de Frédéric García?

Fue a mediados de junio de 2026 cuando se especuló que Altaír Jarabo se estaría divorciando de su esposo Frédéric García tras información difundida por Álex Kaffie. En ese entonces, el periodista reportó que la pareja estaría viviendo vidas separadas.

Dichos rumores duraron poco, pues tan solo unos días después la actriz de ‘Papás por siempre’ y ‘El amor no tiene receta’ hizo una publicación en redes en la que celebró su matrimonio con una serie de fotos en las que resaltó su historia de amor.

“ Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo ”, escribió la intérprete de melodramas, mientras que su esposo también desmintió los rumores con un contundente comentario:

“Más allá de celebrar en París cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida”. Esposo de Altaír Jarabo

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Altaír Jarabo reaparece con romántico mensaje tras rumores de divorcio. / IG: @altairjarabo

Tras rumores de crisis matrimonial, ¿Altaír Jarabo es relacionada con otro hombre?

Meses después de que Altaír Jarabo se pronunciara ante los rumores de divorcio de su esposo, Frédéric García, la actriz está siendo relacionada con un famoso youtuber tras una publicación en redes en la que aparece con un vestido negro durante un evento de la marca de la que es embajadora.

Todo comenzó debido a que en las reacciones del post aparece el nombre del youtuber ‘FedeLobo’. Algunos de los comentarios que se leen son: “Gracias, ‘Soy FedeLobo’ por pagar la hipoteca de mi casa, eres el mejor”, “Hazle caso a ‘Soy FedeLobo’” y “Tu rukaleta, ‘Soy FedeLobo’”.

De acuerdo con publicaciones en redes, ‘el FedeLobo’ y la actriz coincidieron en los ‘Eliot Awards’, fue entonces cuando el creador de contenido compartió un video en el que escribió: “Se me hizo el gusto”. Además, detalló que en dicho encuentro, estuvo acompañado de su esposa, Nadia Calá.

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¿Quién es ‘Soy Fedelobo’, youtuber con el que está siendo relacionada Altaír Jarabo?

Federico Díaz Acuña , conocido como FedeLobo, es un famoso youtuber principalmente conocido entre los gamers y cinéfilos.

, conocido como FedeLobo, es un famoso youtuber principalmente conocido entre los y Además de las películas y reseñas que realiza sobre películas y videojuegos, crea contenido de comedia y sketch, lo que lo ha convertido en uno de los favoritos de las redes.

Comenzó su camino en YouTube como invitado al canal de Werevertumorro , pero en 2012 creó su primer canal junto a uno de sus amigos; no fue hasta 2014 cuando abrió su propio canal, donde ahora suma más de 7 millones de seguidores.

como invitado al canal de , pero en 2012 creó su primer canal junto a uno de sus amigos; no fue donde ahora suma más de Actualmente, es uno de los pocos creadores de contenido que no ha abandonado YouTube y sigue triunfando con sus reseñas.

Sobre su vínculo con Altaír Jarabo, actriz de telenovelas, cabe mencionar que no se trata de una relación, sino de una admiración del creador de contenido por la actriz , la cual han hecho saber sus seguidores. ¿Surgirá una amistad?

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