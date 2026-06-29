¿Altaír Jarabo confirma su divorcio de Frédéric García? Tras rumores reaparece con fuerte mensaje: FOTO

Después de que Altaír Jarabo enfrentó rumores de divorcio tras más de 5 años junto Frédéric García, la actriz reapareció en redes con un romántico mensaje que sorprendió a sus seguidores. ¿Se lo dedicó a su esposo? Te contamos los detalles.

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¿Altaír Jarabo en crisis matrimonial? / IG: @altairjarabo

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Altaír Jarabo y Frédéric García?

Casi un año después de que Altaír Jarabo se sincerara sobre la maternidad, la actriz de “En nombre del amor” enfrentó rumores de divorcio tras la publicación de Álex Kaffie, mejor conocido como el ‘Villano’ de los espectáculos.

De acuerdo con el periodista, Jarabo y su esposo presuntamente estaban teniendo vidas separadas. Por un lado, la actriz estaría en Miami, Florida; mientras que el empresario francés viviría como soltero en Italia.

Sin embargo, todo se trató de un rumor, ya que la actriz aún mantiene en sus cuentas oficiales las fotos junto a su pareja y recientemente le dedicó un mensaje, lo que puso fin a las especulaciones de un posible divorcio.

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Altaír Jarabo y Frédéric García estarían enfrentando una crisis matrimonial / IG: @altairjarabo

¿Cuál fue el mensaje que Altaír Jarabo le dedicó a su esposo?

A través de sus redes, Altaír Jarabo, quien se ha sincerado sobre las ventajas de estar con un hombre mayor, rompió los rumores de un posible divorcio tras compartir un par de fotos en las que resaltó un detalle especial de su historia de amor.

En la primera de ellas, posó frente a un espejo para tomarse una fotografía de cuerpo completo, la cual acompañó con el texto: “Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo”.

Posteriormente, compartió una foto junto a su esposo en la que utiliza el mismo vestido. Además, escribió un romántico mensaje que dice: “Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con (Frédéric Garcia), a quien amo y admiro cada día más”.

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Altaír Jarabo manda romántico mensaje a su esposo, 18 años mayor que ella, tras rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Altaír Jarabo y Frédéric García?

Altaír Jarabo y Frédéric García comenzaron su historia de amor en 2020 , cuando se conocieron gracias a una amiga en común en Ciudad de México.

, cuando se conocieron gracias a una amiga en común en Debido a que la conexión fue inmediata, la actriz de melodramas aseguró en una entrevista: “Le vi cara de esposo”, por lo que llegaron al altar tan solo un año después.

Altaír Jarabo y Frédéric García se casaron por el civil en 2021 en una ceremonia íntima en París .

. Aunque la diferencia de edad de 18 años siempre ha sido un tema, Altaír Jarabo

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