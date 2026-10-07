Sabine Moussier confiesa que ha perdido oportunidades de trabajo, ¡Ya se sabe el cruel motivo! VIDEO

Luego de los absurdos rumores que aseguraban Sabine Moussier se había sometido a un proceso de eutanasia en Colombia, la actriz regresó al teatro mexicano mostrándose feliz y plena, y en exclusiva para TVNotas, reveló las complicaciones que ha sufrido en el tema laboral, ¿por?

Lee también: ¿Loreto Cid busca ser la “gemela” de Sabine Moussier? Su “doble” tomaría drástica decisión para lograrlo

Sabine Moussier reaparece en TV tras rumores de su salud. / Foto: Redes sociales

Sabine Moussier no ha sido elegida, ¿por no tener seguidores en redes?

En su más reciente encuentro con la prensa, la villana de las telenovelas le contó a TVNotas que ha tenido complicaciones por el tema de los seguidores en redes sociales, pues al ella no estar tan activa, los productores prefieren elegir a personas con más impacto en el mundo digital.

“Es un asunto muy complicado, sí, sí me ha tocado que de repente sí ya me quieren pero no tengo los números y no voy a tener los números porque no se me dan las redes, me cuesta mucho trabajo.. he perdido mucho trabajo lamentablemente por falta de seguidores” Sabine Moussier

Lee también: Sabine Moussier y Paty Navidad se vieron en un casting, pero se hicieron el feo ¡Todo por compartir cibernovio!

Sabine Moussier / IG: @sabineoficial

Sabine Moussier reconoce el trabajo de los influencers, ¿mejores que un actor?

Al mismo tiempo, Sabine Moussier reveló que aunque esta situación sí le causa malestar, no puede dejar de reconocer que hay algunos creadores de contenido que la han sorprendido gratamente:

“Hay gente que se ha subido, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y que lo ha hecho de quitarse el sombrero, entonces yo creo que no podemos generalizar”, compartió la actriz.

Moussier dijo que en algún momento ha tenido la oportunidad de ver actuaciones de creadores de contenido que le han sorprendido gratamente, logrando ponerse a la altura de actores bien consolidados en el medio.

Cuando se le cuestionó a la villana sobre el nombre de algún influencer que la hubiera sorprendido con su actuación, Sabine intentó recordar. Sin embargo, con humor aseguró que era muy mala para ubicar personas.

🎭 Sabine Moussier confesó que ha perdido algunas propuestas de trabajo por no contar con tantos seguidores como ciertos influencers. Sin embargo, aseguró que cuando eligen a personas que realmente demuestran talento, se quita el sombrero ante ellas y reconoce su trabajo. Video: Juan Pablo Méndez — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 7, 2026

Lee también: Sabine Moussier: ¿Quién fue el hombre misterioso que engañó a la actriz durante 6 años sin conocerla?

¿Quién es Sabine Moussier?

Sabine Moussier es una actriz nacida el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania, aunque desde muy pequeña llegó a suelo mexicano con su madre, específicamente a Mazatlán, Sinaloa.

La actriz Sabine Moussier apareció en nuevas fotos publicadas por su hija en redes sociales. / Foto: Redes sociales

El papel que la llevó a la fama fue el de Lorenza Torres en la novela “El privilegio de amar” y desde ahí se consolidó como una de las referentes de la maldad en los melodramas. Algunas de sus novelas más importantes son:

Mujeres engañadas

La madrastra

María Isabel

Abismo de pasión

Amores verdaderos

Actualmente, Sabine Moussier continúa con su carrera en teatro, y al mismo tiempo lucha con una enfermedad incurable que ha sido un gran reto para ella.