¿Qué fue de Paola Núñez, la actriz que conquistó la cima por su papel en ‘Amor en custodia’? ¡Esto se sabe!

Paola Núñez llegó a convertirse en una de las actrices más queridas de las telenovelas gracias a su participación en Amor en custodia, producción cuyo personaje de “Barbie Bazterrica” la catapultó al éxito. Ahora, muchos preguntan por ella. ¿Qué se sabe de la actriz?

Paola Núñez / Redes sociales

¿Cuándo fue la última telenovela en la que participó Paola Núñez?

Aunque Paola Núñez fue todo un fenómeno en TV Azteca por su participación en Amor en custodia, años después decidió salir de México para probar suerte en los Estados Unidos, específicamente en la cadena Telemundo.

Por ende, la última telenovela en la que participó Núñez fue Destino, melodrama estrenado en TV Azteca en el 2013, en el cual, compartió elenco con Mauricio Islas.

Tras viajar al país vecino, muchos perdieron pista de la actriz, pues querían seguir viéndola en la televisión nacional con el paso de los años.

Te puede interesar: Paola Núñez regresa a la televisión mexicana ¿hará telenovelas?

Destino, última telenovela protagonizada por Paola Núñez / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente la actriz Paola Núñez?

A pesar de su salida de México, Paola Núñez continuó trabajando como actriz, protagonizando la serie Reina de corazones, la cual, fue transmitida por Telemundo.

Tres años más tarde, en 2017, consiguió su primer papel en una serie estadounidense, The son, un logro que marcó un parteaguas en su carrera, pues después le vinieron más oportunidades en Hollywood, siendo parte del elenco de Bad Boys: Hasta la muerte.

Actualmente radica fuera de México y, en el ámbito personal, lleva seis meses de casada con el director y fotógrafo Federico Verardi.

Lee: Paola Núñez regresa a TV Azteca ¡Será conductora de un reality show!

Paola Núñez y Federico Verardi se casaron en abril de 2026 / Redes sociales

¿Por qué Amor en custodia dejó de transmitirse?

Amor en custodia se transmitió entre 2005 y 2006 por TV Azteca y fue protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basáñez, Paola Núñez y Andrés Palacios. Con 280 episodios, fue considerada la mejor telenovela de la televisión azteca en esa década.

Pese a ello, sus protagonistas decidieron dejar el proyecto al mismo tiempo, convencidos de que la historia ya había alcanzado su mejor momento.

En una reciente entrevista para Aura Series, retomado de Radio fórmula, Paola explicó que la telenovela terminó porque ella y Andrés Palacios renunciaron, al sentir que se había logrado algo tan valioso que no tenía sentido seguir alargándolo:

‘Amor en Custodia’ se acabó porque yo renuncié, porque Andrés y yo renunciamos, porque nosotros sentimos que era como tan preciado y nos había ido tan bien, que nosotros decíamos: ‘ya hay que terminarla, ¿por qué la seguimos alargando y alargando?’ Paola Núñez

Paola Núñez y Federico Verardi se casaron en abril de este 2026, un año después de que ambos anunciaran su compromiso en redes sociales.

Tal vez te interese: Paola Núñez da entrevista en inglés y defiende el salario igualitario en Hollywood