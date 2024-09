Paola Núñez regresa a la televisión mexicana ¿hará telenovelas?

Paola Núñez (46 años) brincó de felicidad por ser de nuevo la conductora estelar de Abandonados Asia: La ruta del dragón. Recordemos que el último episodio de la primera temporada fue el 25 de agosto de 2016.

“Me siento feliz de haber regresado como presentadora a un reality en el que estuve hace 8 años. Azteca siempre será mi casa. He tenido la oportunidad de estar en telenovelas exitosas y volver a un formato que me gusta mucho. ¡Es increíble! Es el único show que me queda perfecto como conductora”.

“Abandonados habla de resiliencia. Esta experiencia enseña la capacidad que tenemos como seres humanos para llegar hasta las últimas consecuencias y enfrentar nuestras limitaciones para romper obstáculos. Son 7 parejas que buscan solucionar sus problemas de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia. Es un reto fuerte, pero positivo y de aprendizaje”.

“Lo más bonito de todo es que yo también participo. En las mañanas me reúno con las parejas para indicarles cuál será el camino a seguir. Soy la encargada de decirles lo que van a enfrentar, el lugar al que deben llegar y cuál será el proceso que deben pasar para llegar a su objetivo. Me la paso con ellos gran parte del tiempo. La pequeña diferencia es que yo no tengo que pedir aventón (ríe)”.

“Durante las grabaciones me enfrenté a dos retos: El primero fue que hacía un calor insoportable en Tailandia y Malasia (ríe). En varias ocasiones tuve que pedir una sombrilla a los de producción. Ese clima fue uno de los obstáculos más pesados para todos los participantes”.

“El segundo reto fue que en los primeros días pedí un curry y me cayó muy pesado por el picante. Allá están acostumbrados a que todos los platillos piquen. Comen mucho picante. Después de esa experiencia tuve que llevármela más relajada (ríe)”.

La actriz dejó huella con su personaje de “Barbie” en Amor en custodia. Sin embargo, tiene claro que no quiere volver a los melodramas. “No sé si regrese a las telenovelas. La verdad, no creo. Para quienes no saben el proceso, hacer una novela implica mucho tiempo.

Son demasiadas horas de trabajo. Me encantaría trabajar en México y en Estados Unidos. Siempre y cuando sean proyectos cortos y me sienta identificada. Me gusta que los proyectos me atrapen”, concluyó.

Se rumora en redes que para que la actriz regresara como conductora, aceptaron darle 5 millones de pesos. Esto es casi el doble del premio al ganador. Sin embargo, esta es una información filtrada y no se ha confirmado.

Paola Núñez su trayectoria en la televisión mexicana y en Hollywood

Paola Núñez comenzó su carrera desde pequeña en el teatro.



La vimos en telenovelas, como Las Juanas (2004), Amor en custodia (2006), Pasión morena (2009) y Reina de corazones (2014).



Ha formado parte de algunas series como The son, La hermandad (2017), La reina del sur, The purge ( 2019) y The fall of the house of Usher (2023).

En cine trabajó en Los inadaptados (2011), Detrás del poder



(2013), El cumple de la abuela (2015), Bad boys for life (2020), Bad boys: Ride or die (2024).



Fue conductora de la primera temporada del reality Abandonados, Asia: La ruta del dragón (2016) y actualmente de la segunda.

