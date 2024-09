Abandonados: Sueldazo de Paola Núñez por conducir el nuevo reality, ¡más que el premio del ganador!

Esta semana dio inicio el nuevo reality de TV Azteca, ‘Abandonados’, conducido por la querida actriz Paola Núñez, conocida por su papel de ‘Barbie’ en la telenovela ‘Amor en custodia’.

A su regreso a las pantallas de Azteca, Paola ha acaparado las miradas de los televidentes y recientemente se dio a conocer que ha tenido buen novel de rating siendo el segundo programa más visto en su debut solo después de ‘Acércate a Rocío’.

Mira: Gaby Ramírez, conductora de Enamorándonos, fue novia de Adrián Marcelo y se habría negado a casarse con él

Paola Nuñez regresa a TV Azteca con sueldazo, aseguran / IG: @paolanunez / Facebook: TV Azteca

El reality consiste en que los participantes cumplan retos en Tailandia y Malasia para continuar en sus misiones, convirtiéndose en toda una aventura.

La encargada de conducir el nuevo reality es Paola Núñez, pero recientemente dieron a conocer que estaría recibiendo un millonario sueldo por su trabajo luego de triunfar en Hollywood con proyectos como ‘Bad boys’.

Puedes ver: LCDLFM: Mario Bezares habla por primera vez de la muerte de su hermano, el actor de ¡Cachún cachún ra-ra!

Paola Núñez es la conductora de Abandonados / IG: @paolanunez / Facebook: TV Azteca

¿Cuánto le pagan a Paola Núñez por ser la conductora de ‘Abandonados’?

Según la cuenta de Twitter ‘La tía Sandra’ que suele filtrar información sobre la televisora del Ajusco, no escatimaron en el pago hacia la actriz para que aceptara regresar como conductora de este reality que se había transmitido previamente en 2016 y habrían aceptado darle 5 millones de pesos por su trabajo.

Esto significa más del doble del premio que se llevará el ganador de ‘Abandonados Asia: la ruta del dragón’. Sin embargo esta es una información filtrada y no se ha confirmado.

Checa: Bruce Willis reaparece tras haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal, ¿cómo se encuentra?

📎 El premio del reality #Abandonados será de DOS MILLÓNES de pesos repartidos durante el concurso; el sueldo de PAULA NÚÑEZ por conducir el reality es de 5 MILLONES.



Gran parte del presupuesto se fue en pagarle a #PaolaNuñez.



¿Se fue todo el presupuesto en ella? 🤔 ¿Vale la… pic.twitter.com/xl9eOqE7BV — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 12, 2024

¿Qué ha sido de Paola Núñez?

Luego de su éxito en telenovelas mexicanas, la actriz participó en series como ‘La reina del Sur’ y luego dio el salto a Hollywood, siendo una de las representantes del país junto a figuras como Salma Hayek y Eiza González.

The son, The purge, Resident evil y The fall of de house of Usher son algunos de los proyectos más recientes que ha hecho la mexicana en el mercado mundial desde Hollywood, la cuna del entretenimiento.

En 2020 fue su salto al éxito internacional con la cinta ‘Bad boys for life’ y recientemente en junio se estrenó la siguiente parte: ‘Bad boys: ride or die’.