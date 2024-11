Drama en Abandonados: Exintegrantes se van vs. el hijo de la actriz Martha Julia, pero él se defiende

Platicamos con subcampeones de ‘Abandonados Asia: La ruta del dragón’, Brandon y Brayan Zariñán (24 años), quienes arremetieron en contra de Richie Alva (26), hijo de Martha Julia (51). ¡Lo tacharon de “envidioso” e “hipócrita”!

¿Qué opinan Brandon y Brayan Zariñán de Richi Alva, hijo de Martha Julia?

Brandon: “Ser subcampeones fue algo maravilloso, pero con un sabor agridulce. Llegamos lejísimos y eso que fuimos la pareja con más desventajas. Estamos contentos por lo que logramos. Nuestro gran premio fue el cariño del público. De hecho, la gente no se esperó el resultado final. Creyeron que nosotros íbamos a ser los ganadores y, lamentablemente, no fue así".

“Para ser honesto, no ubicaba a Richie. Para mí siempre fue una persona irrelevante. Nunca lo vi como un rival. El día que lo eliminamos (ríe) se enojó muchísimo y hasta dijo que nosotros éramos sus enemigos. Es un chavo que ataca por la espalda y, aunque ya terminó el reality, sigue tirándonos indirectas”.

Brayan: “Desde que llegamos sentimos una extraña vibra con él. Tenemos un sexto sentido cuando no le caemos bien a las personas y eso pasó con Richie. De inmediato nos dimos cuenta de que no éramos de su agrado”.

Brandon: “Al principio él era muy callado y tranquilo. Con el tiempo, comenzó a mirarnos con odio y envidia. Es un chavo que tiene una energía negativa y solo es una insipida mediocridad. No tiene espiritu de líder. Perdón que lo diga, pero no tiene ningun talento, esfuerzo, ni mérito. Solo es el hijo de una actriz famosa. Él entró al programa por su mamá. Qué casualidad que llegó una semana después”.

Brayan: “El público nos mandó mensajes diciéndonos que Richie es un chavo cizañoso. No tenemos la culpa de que la gente nos haya preferido a nosotros. Mi hermano y yo fuimos reales en el reality. No somos hipócritas. A lo mejor no ganamos la parte monetaria, pero sí el cariño de los fans”.

Los hermanos Zariñán se lanzan contra Alfredo Adame

Los hermanos también se le fueron contra Alfredo Adame. Brayan: “Nunca nos pasó por la cabeza que el señor Adame se había aliado con Richie, Isabel, Mafer y Amor. Simplemente cantaron la guerra en contra de nosotros. Pensé que Alfredo era un hombre con criterio propio y no. Se dejó manipular”.

Brandon: “Adame siempre juega sucio. Frente a las camaras te saluda bien, pero detras es doble cara. Nos jugó chueco y traicionó. Creímos que Alfredo era un personaje, por el tipo de polémicas a las que se ha enfrentado. Pero no, es una persona que sí mienta madres. Aunque nos haya cantado un tiro, respetamos a nuestros mayores. Un día me hizo enojar y le dije: ‘Señor, ya mejor jubílese’ (ríe). No es un hombre de fiar. Es hipócrita”, concluyeron.

Richie Alva le contesta a Brandon y Brayan, de ‘Abandonados’

Buscamos Richie Alva para conocer sus impresiones y así se defendió: “En ningún momento tuve envidia. No tengo nada que envidiar de ellos. Acepto que fueron una pareja fuerte y equilibrada. Todo fue por estrategia y competencia. No voy a negar que es la pareja con la que menos conecté. Y debo confesar que Brandon me cae mal”.

“Brandon está ardido, no me cae bien. Pensó que ellos eran el equipo mas fuerte (ríe). El comentario que hizo sobre mí se me hizo muy bajo. A lo mejor quiso tener una mamá como la mía y no tuvo la suerte. Gracias a Dios, soy hijo de una mujer talentosa. Mis objetivos o metas no tienen nada que ver con la carrera de mi madre”. Richie Alva

“Brandon tiene un complejo, de inferioridad muy grande. Él se siente menos. Yo siempre vi mucho más fuerte a su hermano Brayan. El sí me cae bien. Jamás podría ser su amigo. Ya dejen de llorar”, concluyó.

