Alfredo Adame se le va a la yugular a Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio: “Es basura”, VIDEO

Alfredo Adame se convirtió en uno de los más recientes eliminados del reality ‘Los 50’. El famoso no pudo salvarse en el reto, fue sentenciado y resultó el menos votado de sus compañeros. Por esta razón, tuvo que abandonar la ‘Hacienda del león’.

A varias semanas de su salida, el actor habló como nunca en una entrevista para una revista de publicación internacional y dejó claro que ¡Fue eliminado por una traición!

Alfredo Adame fue uno de los eliminados de hoy en #Los50 y bien merecido se lo tuvo por emplear la misma estrategia de #LCDLF4: mover los hilos y usar a sus aliados como escudos para avanzar, pero quienes lo conocen le quitaron la máscara.



PD. Se vio muy nye la "indignada". pic.twitter.com/cnxJFruIiP — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) October 26, 2024

Te puede interesar: ¿Leslie Gallardo y Emilio Osorio se casaron?

Alfredo Adame habla de su experiencia en ‘Los 50’

Pese a su desarrollada trayectoria en la pantalla chica, Alfredo Adame decidió incursionar en los realities shows. En cada de uno de los que ha participado se ha convertido en una personalidad verdaderamente controversial. ¡No pasa desapercibido por nadie!

La más reciente aventura de Alfredo en este formato televisivo fue en ‘Los 50’, programa de competencia de habilidad mental, física, así como de compañerismo. Sin embargo, Adame no logró compaginar con algunos participantes y se convirtió en uno de los eliminados.

Alfredo Adame vestido de azul / Facebook: Alfredo Adame

Adame aseguró que no sirvieron de nada las alianzas que hizo: “No me lo esperaba, pero al final de cuentas yo siempre me voy a esperar todo porque este mundo está lleno de gente hipócrita, de gente falsa. Teníamos una alianza y todo iba funcionando muy bien, mi alianza salvó muchas veces a muchos de los cuartos de la alianza... Y de repente me dicen que el que sale es Adame. Fue una traición”.

Pese a esta situación, el expresentador también se dijo feliz por ser parte de este reality show: “Me la pasé bomba, me divertí muchísimo, demostré que sigo siendo un muchacho de 25 años física y mentalmente y me la pasé increíble”.

Alfredo Adame / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

No te pierdas: Alfredo Adame ya no cree en el amor; afirma que las mujeres solo lo buscan por “interés”

Alfredo Adame arremete contra Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio

Además de su vivencia en ‘Los 50’, Adame no perdió la oportunidad de externar su repudio hacia algunas personas del reality. Específicamente, se lanzó contra Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio, con quien también convivió en ‘La casa de los famosos’.

Ahora, en su encuentro con Leslie Gallardo en ‘Los 50’, Alfredo dijo:

“Desde ‘La casa de los famosos’ la aborrezco, honestamente la aborrezco. Es una tipa que se quiere dar una importancia que no tiene, es una tipa que es carne de cañón, que la llevan para que haga ahí sus desfiguros y sus tonterías. Al final de cuentas no brinda contenido, no brinda absolutamente nada, nada más anda gritando ahí a lo loco”. Alfredo Adame

Leslie Gallardo es influencer, conductora y modelo. Actualmente tiene 23 años



Agregó: “Ella viene de un reality show donde es pura basura y ella es parte de esa basura. Es una tipa de malas costumbres, de mala educación, ignorante, inculta, que no tiene absolutamente nada. A mí ella no me conoce, ella nunca ha estado donde yo estoy. Ella no saben quién soy. Ella es una tontita que se deja llevar por la prensa o se deja llevar por no sé qué o se deja llevar por sus intereses para querer minimizar a gente que vale la pena porque si yo algo tengo es que soy educado, tengo valores, principios, educación“.

Mira: Laura Bozzo ya sabe qué hará si se encuentra a Alfredo Adame en LCDLF All Stars ¿Habrá pleito?

¿Leslie Gallardo le respondió a Alfredo Adame?

Sin duda, el conductor manifestó que no tiene ni un poco de afinidad hacia Leslie Gallardo. Sin embargo, la actual ’nuera’ de Niurka no se ha pronunciado con respecto las fuertes declaraciones de Alfredo Adame. ¿Habrá pleito?

Alfredo Adame también plático en el ‘Mitangrit de Horacio Villalobos. ¡Habló de todo! ‘El mitangrit’ de Horacio estrena un nuevo capítulo cada jueves a las 8:00 pm por el canal de YouTube de TVNotas y ahora también en pódcast. En este espacio, Horario Villalobos platica con invitados de manera divertida y sin filtros. ¡Nos contarán todos sus secretos! ¡No te lo puedes perder!