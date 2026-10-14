Famosa actriz de “Mujeres asesinas” pidió la eutanasia tras una devastadora batalla contra el cáncer

Hace unas semanas, el tema de la eutanasia generó debate luego de que se diera a conocer la muerte de la reconocida locutora de radio Judy Markey, quien recibió asistencia médica para poner fin a su vida después de que su salud se deteriorara gravemente.

Ahora, una famosa actriz y cantante vuelve a poner el tema sobre la mesa al revelar que, en uno de los momentos más difíciles de su batalla contra el cáncer, también llegó a pedir la eutanasia. La artista confesó que el dolor era insoportable, apenas podía respirar y sentía que estaba perdiendo la lucha contra la enfermedad. ¡Te contamos los detalles!

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La reconocida locutora de radio murió a los 82 años después de decidir poner fin a su vida mediante asistencia médica para morir. / Magnific/Canva

¿Quién es la actriz y cantante que pidió la eutanasia durante su lucha contra el cáncer?

La famosa de la que todos hablan es Silvana Ibarra, actriz y cantante ecuatoriana que alcanzó gran popularidad gracias a su carrera en la música y a su participación en exitosas producciones televisivas.

La intérprete formó parte de proyectos como “Mujeres asesinas” y “Una mujer”, además de conquistar al público con canciones como “Al diablo con este amor”, “Olvidarme de ti” y “Bebiendo té verde”.

Recientemente, Silvana volvió a acaparar los reflectores al sincerarse sobre el difícil proceso que enfrentó tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides, una enfermedad que la llevó al límite física y emocionalmente.

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Silvana Ibarra



¿Por qué Silvana Ibarra pidió la eutanasia durante su lucha contra el cáncer de tiroides?

La artista abrió su corazón en una entrevista para Los Hackers del Espectáculo, donde habló de las secuelas físicas y emocionales que le dejó el cáncer de tiroides. Durante una hospitalización, la famosa sufrió severas complicaciones respiratorias que pusieron a prueba su fortaleza física y emocional. Su estado fue tan delicado que permaneció internada durante varios días.

Al recordar ese momento, confesó que el sufrimiento la llevó a pedirle a su doctora que le aplicara la eutanasia para terminar con el dolor que estaba experimentando.

“Doctora, no doy más. No puedo más. Póngame la eutanasia porque no puedo más. No podía respirar, me faltaba el aire”, relató la intérprete durante la entrevista.

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Silvana Ibarra



¿Qué problemas de salud sufrió Silvana Ibarra por el tratamiento contra el cáncer?

La protagonista de Mujeres asesinas detalló que una de las consecuencias más graves de su tratamiento fue una fuerte crisis respiratoria que la obligó a permanecer hospitalizada durante cinco días.

Según contó, durante ese periodo requirió apoyo de oxígeno debido a que sus pulmones estaban colapsados, situación que agravó su condición y aumentó la angustia que sentía. La famosa explicó que la dificultad para respirar y el miedo constante a que su salud siguiera deteriorándose fueron factores determinantes en aquel momento de desesperación.

A pesar de todo, logró superar la crisis y continuar con el proceso médico para combatir la enfermedad que le fue diagnosticada.

Silvana Ibarra



¿Cuántas radioterapias recibió Silvana Ibarra y qué secuelas le dejaron?

Durante la conversación, Silvana Ibarra reveló que fue sometida a 33 sesiones de radioterapia como parte del tratamiento para controlar el cáncer de tiroides. La cantante aseguró que las radiaciones dejaron importantes secuelas físicas, entre ellas quemaduras, pérdida de cabello, alteraciones en la voz y problemas en la garganta.

Además, confesó que hubo momentos en los que llegó a cuestionarse si tenía sentido seguir luchando debido al enorme desgaste que sufría día con día.

“No me sale la voz, tengo el cuello endurecido. ¿Para qué vivo, Dios mío?. Sentía que me iba, sentía que me moría. Me angustiaba, no te imaginas” Silvana Ibarra

Sin embargo, actualmente afirma que no contempla la eutanasia y continúa explorando tratamientos y alternativas médicas para mejorar su estado de salud.