¿Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray están esperando otro bebé? Este mensaje desató especulaciones

La vida personal de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray vuelve a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales. La pareja, una de las más seguidas del medio del espectáculo, generó una oleada de reacciones tras la publicación de una fotografía que rápidamente encendió rumores sobre un posible nuevo embarazo de la conductora de televisión.

Esto es lo que Eduardo Videgaray le escribió a Sofía Rivera Torres tras los comentarios en Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: IG/sofiariveratorrs

¿Sofía Rivera Torres está embarazada nuevamente?

Las especulaciones surgieron luego de que Sofía Rivera Torres publicara una fotografía en la que aparece junto a su esposo, Eduardo Videgaray, y su hijo, instantes antes de emprender un viaje al extranjero. El comentario llamó la atención porque en la imagen solo se observan tres personas: Sofía, Eduardo y el pequeño. Sin embargo, el mensaje que compartió fue lo que llevó a usuarios de redes sociales a interpretar que la conductora presuntamente podría estar esperando a su segundo hijo, pese a que ni ella ni Eduardo Videgaray han confirmado o desmentido dicha versión.

Hasta ahora, la información disponible se limita únicamente a la publicación realizada por Sofía Rivera Torres en su cuenta oficial de Instagram. No existen declaraciones posteriores, comunicados ni entrevistas que aclaren el contexto exacto de la frase, por lo que el tema se mantiene en el terreno de la especulación digital.

Sofía Rivera Torres presume su pancita junto a Eduardo Videgaray / IG: @sofiariveratorres

¿Qué dice la foto con Eduardo Videgaray que desató los rumores?

La imagen que dio origen a los comentarios muestra a la familia lista para viajar a Europa acompañado con la frase “¡Nos vamos a volar! Primer viaje a Europa de los 4 juntos”. En el texto que acompaña la publicación, Sofía Rivera Torres también compartió que se trata de su primer viaje a ese continente, lo que añadió interés entre sus seguidores.

Algunos internautas consideran que la referencia a “los 4” podría no estar relacionada con un embarazo, sino con la posibilidad de que Andrea, hija de Eduardo Videgaray de una relación anterior, también forme parte del viaje. No obstante, Andrea no aparece en la fotografía publicada, lo que dejó abierta la interpretación.

La falta de precisión en el mensaje ha provocado que la publicación acumule comentarios y reacciones, muchos de ellos preguntando directamente si Sofía Rivera Torres está embarazada nuevamente. Sin embargo, la pareja ha optado por mantener silencio al respecto, sin ofrecer aclaraciones públicas hasta el momento.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera / Captura de pantalla

¿Cuántos hijos tiene Sofía Rivera Torres actualmente?

Actualmente, Sofía Rivera Torres tiene un hijo con Eduardo Videgaray. La pareja dio la bienvenida a su bebé en abril de 2025, convirtiéndose en padres por primera vez como matrimonio. El nacimiento del menor fue compartido en su momento a través de redes sociales, donde ambos conductores recibieron múltiples mensajes de felicitación.

Desde entonces, Sofía Rivera Torres ha compartido algunos aspectos de su maternidad, combinándolos con su carrera profesional como conductora y modelo. Su participación previa en programas como “La casa de los famosos México” y “Las estrellas bailan en Hoy” también ha contribuido a que su vida personal genere constante interés mediático.

Por ahora, no existe información oficial que confirme que la conductora esté esperando a su segundo hijo. Todo lo que circula en redes sociales se basa únicamente en la interpretación de una frase publicada en Instagram y en las reacciones de los usuarios.

