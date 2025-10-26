El gesto de Eduardo Videgaray para apoyar a Sofía Rivera Torres en Las estrellas bailan en Hoy

Eduardo Videgaray mostró su apoyo a su esposa Sofía Rivera Torres tras las críticas por su participación en Las estrellas bailan en Hoy.

A través de sus redes sociales, el conductor compartió un mensaje dirigido a su esposa, recordándole su respaldo y acompañamiento en los proyectos que realiza.

Sofía Rivera Torres recibió críticas en Las estrellas bailan en Hoy y Eduardo Videgaray reaccionó con un mensaje de apoyo hacia su esposa. / Foto: IG/sofiariveratorres

¿Qué le dijo Eduardo Videgaray a Sofía Rivera Torres?

En el más reciente video de la coreografía de Sofía Rivera Torres junto a Rodrigo Romeh en Las estrellas bailan en Hoy, la presentadora recibió diversos comentarios negativos de los usuarios en redes sociales.

Ante los comentarios, Eduardo Videgaray reaccionó dejando emojis de manos aplaudiendo, mostrando su apoyo de manera pública y discreta. Sofía Rivera Torres no tardó en responderle con cariño: “Te amo, todas quisieran uno como tú. ¿Cómo me aguantas?”, dejando claro el respaldo mutuo entre la pareja frente a las opiniones externas.

Ssofía Rivera Torres recibe el apoyo de su esposo Eduardo Videgaray. / Foto: Redes sociales

¿Por qué los internautas critican a Sofía Rivera Torres?

Sofía Rivera Torres se ha convertido en tema recurrente de conversación en redes sociales, no sólo por su participación en Las estrellas bailan en Hoy, sino también por los comentarios sobre su apariencia física. Tras su embarazo, algunos usuarios criticaron su peso, lo que generó un debate sobre los estándares de belleza y la presión que enfrentan las mujeres en medios de comunicación después de convertirse en madres.

Además, los comentarios negativos se relacionaron a declaraciones anteriores de Rivera Torres sobre la imagen de Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares. En aquel momento, Sofía comentó: “Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”.

En respuesta a las opiniones sobre su cuerpo, a finales de agosto, Rivera Torres compartió un video explicando que su cuerpo estaba atravesando un proceso natural de recuperación mientras amamantaba a su hijo.

“Si bien es cierto que todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de estas chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, comentó la presentadora.

La influencer también envió un mensaje directo a quienes la juzgan por su físico: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

Tras los comentarios negativos sobre Sofía Rivera Torres en Las estrellas bailan en Hoy, Eduardo Videgaray dejó un mensaje en redes mostrando su apoyo. / Foto: IG/sofirariveratorres

¿Quién es Sofía Rivera Torres, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Sofía Rivera Torres, nacida en San Diego, California; 18 de septiembre de 1992, es una presentadora y actriz que inició su carrera televisiva en 2014 en el programa de EDM All Access, transmitido por E! Entertainment Television para toda Latinoamérica. Al año siguiente condujo The Release, un programa de música electrónica producido por Vice Media y transmitido a través de Sony Entertainment Television.

En 2016 se integró como titular de noticias del espectáculo para Imagen Noticias, emitido por Grupo Imagen y transmitido en Imagen Televisión. Actualmente, participa en la serie El Mundo Real: Ciudad de México, transmitida por Facebook Watch, y es coconductora del programa ¡Qué Importa!, también emitido por Imagen Televisión. También participó en la primera temporada de La casa de los famosos México 2023.

Además de su trabajo en televisión, Sofía Rivera Torres colabora escribiendo columnas para la sección RSVP del periódico Excélsior y ha participado en las producciones cinematográficas Café Con Leche, dirigida por Ray Gallardo, y El Vestido, de Roque Falabella.

