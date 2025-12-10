La granja VIP 2025: ¿Quién es el tercer participante nominado HOY, 9 de diciembre?

El segundo duelo de nominación de La granja VIP se llevó a cabo hoy martes 9 de diciembre y marcó un momento decisivo rumbo a la recta final del reality show. Con la competencia cada vez más tensa y los participantes enfrentando sus últimas oportunidades para asegurar un lugar en la fase culminante, este enfrentamiento definió al tercer nominado de la semana, encendiendo aún más las estrategias, alianzas y tensiones dentro de la granja.

Tercer nominado en La granja VIP 2025: qué pasará hoy en el Duelo de Nominación. / Foto: Redes sociales

¿Cómo elegir a los participantes del Duelo de Nominación en La granja VIP 2025?

En La granja VIP, la tensión aumenta conforme la recta final se acerca, y el proceso para definir quiénes deben enfrentarse al duelo de nominación quedó nuevamente en manos del público. A diferencia de las estrategias internas que suelen mover el tablero dentro del reality, esta vez los granjeros no pudieron influir en su destino: fueron los televidentes quienes eligieron directamente a los participantes que tendrían que luchar por permanecer en la competencia. La audiencia, convertida en juez absoluto, definió con sus votos quiénes estarían en riesgo, añadiendo un giro que obliga a los habitantes a replantear su juego ante la falta de control.

El sistema de votación abrió la puerta a una participación más activa del público, pues cada fan podía emitir hasta 10 votos diarios a través del sitio oficial del programa, dentro de la sección El Duelo de Nominación. Además, quienes completaran la encuesta adicional obtenían 10 votos extra, una herramienta que se volvió crucial durante los últimos minutos antes del cierre, programado para las 21:30 horas.

Otra opción disponible para elegir a los nominados fue la app TV Azteca En Vivo, que también incluye la categoría El Duelo de Nominación dentro del apartado de La granja VIP.

Quién queda nominado hoy en La granja VIP 2025: resultados del Duelo de Nominación del 9 de diciembre. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes se enfrentaron en el segundo duelo de nominación de La granja VIP?

En esta fase decisiva de La granja VIP, el suspenso recayó sobre dos participantes: Kim Shantal y Eleazar Gómez, quiénes se enfrentarán en este duelo. La Bea y César Doroteo no fueron elegidos.

Alfredo Adame no forma parte de los posibles nominados, pues al convertirse en el capataz de esta penúltima semana obtuvo inmunidad y quedó fuera de cualquier riesgo, convirtiéndose además en un observador privilegiado del juego más tenso hasta ahora.

Los granjeros probaron su suerte con 28 cubetas colgadas de colores diferentes, donde estaban escondidas esferas navideñas, ahí tenían que escoger al azar una bola de color y otra bola con un número, lo cual significaba cuántas cubetas y de qué colores podían romper. El objetivo era encontrar las siete esferas y tocar la campana.

Tras completar el reto, Kim Shantal se salvó y Elezar Gómez se volvió en el tercer nominado de la tercera semana.

‘El Patrón’ se convirtió en el primer nominado automáticamente tras protagonizar una pelea con Eleazar Gómez. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de La granja VIP 2025?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. Alberto ‘el Patrón’ del Río fue el primer nominado tras un problema con Eleazar Gómez. Ellos son los nominados hasta ahora en la novena semana del reality show:



Alberto “el Patrón” del Río

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori se unió a la placa después de perder el primer Duelo de Nominación ante Eleazar Gómez, lo que lo colocó directamente en riesgo rumbo a la recta final.

