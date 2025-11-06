¿Colaboradores del programa ‘Hoy’ revelaron romance sin querer? "¿Será secreto, de amor o no de amor?”

La mañana de este miércoles el programa Hoy ardió tras un momento que, más allá de la sorpresa generada en el público, surge como revelación inesperada. Y es que hace unas semanas Galilea Montijo había dicho que entre dos colaboradores del matutino había “una química especial”, ahora podría cumplirse dicha predicción. ¿De quiénes se trata?

¿Quiénes son las parejas participantes en Las estrellas bailan en Hoy?

El pasado 13 de octubre comenzó oficialmente la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Con la productora Andrea Rodríguez al frente, la conducción de Galilea Montijo y un panel de jueces integrado por Andrea Legarreta, Latin Lover y Emma Pulido, el popular reality matutino dio la bienvenida a sus 12 parejas participantes.

Los dúos que fueron oficialmente anunciados para esta temporada, fueron los siguientes:



La primera pareja anunciada fue Michelle González y Julio Vallardo.

Karenka y Manuel Riguezza les siguieron.

les siguieron. Brandon y La Bebeshita también fueron confirmados.

también fueron confirmados. Jade Fraser y Chevo unieron su talento para competir.

unieron su talento para competir. Felicia Mercado y Jordan Mercado compartieron pista.

compartieron pista. Marcelia Figueroa y Mauricio Abad también se unieron.

también se unieron. Kunno y Rosa Caiafa intentando ser el dúo perfecto.

intentando ser el dúo perfecto. Aldo Guerra y Jessica Díaz otra pareja confirmada.

otra pareja confirmada. Jimena Longoria y su esposo Gualy Cárdenas también confirmaron .

y su esposo también confirmaron Malillany Marín comparte competencia con Marcos Montero.

comparte competencia con Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh una pareja más.

y una pareja más. Aarón Mercury y Brigitte Bozzo, exhabitantes de La casa de los famosos México, fue la última pareja confirmada.

¿Quién de ellos estrenaría un presunto romance?

La nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy ya genera revuelo con la incorporación de una exconductora de la competencia. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Qué colaboradores del programa Hoy tendrían un romance?

Fueron 12 las parejas confirmadas para esta edición de Las estrellas bailan en Hoy, dentro de las cuales, una reciente presentación habría levantado los rumores de un probable romance a ojos de los conductores.

Es la pareja conformada por Marcelia Figueroa y Mauricio Abad quien tuvo un acercamiento más allá del ensayo, pues la hija de Joan Sebastian decidió invitar a Abad al estudio de grabación de su padre, en el que dio vida a éxitos como “Secreto de amor” y así poder adentrarse en su coreografía.

“ Con Mau hemos construido algo bonito, no sé qué piensas ”, expresó Marcelia mientras recorrían el lugar donde su padre dejó su legado musical. Mauricio, visiblemente conmovido, confesó sentirse inspirado por la experiencia: “ Ahora que sé más la historia, me llena. Quiero hacerlo mucho mejor de lo que hemos estado ensayando ”.

A pesar de las duras críticas de Emma Pulido, fue Galilea quien salió en defensa de la pareja, recordando que desde el primer día percibió una energía especial entre ellos.

El momento más impactante llegó durante la charla posterior al baile. Frente a Paul Stanley y Tania Rincón, los conductores indagaron sobre si esa conexión trascendía la pista. Entre risas y miradas cómplices, Tania lanzó la pregunta sobre si ya habían tenido una cita.

Entre bromas, Marcelia respondió: “¿ Será secreto… de amor o no de amor? ”. Pero fue Mauricio quien terminó revelando el misterio: sí, ya tuvieron su primera cita. La sorpresa fue mayor cuando Abad confesó que incluso ya conoció a la madre de Marcelia. La cantante no pudo ocultar su nerviosismo:

¡Era secreto! Ahora ya todos saben que conoció a mamá. Marcelia Figueroa

¿Se oficializará el romance?

¿Quién es Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian?

Nacida en el 2000, Marcelia Figueroa es la hija mayor del reconocido cantante y compositor mexicano Joan Sebastian (cuyo nombre real era José Manuel Figueroa) y de su última esposa, Alina Espín.

Tenía un hermano menor, Julián Figueroa, quien falleció y a quien Marcelia ha recordado en diversas ocasiones con mensajes llenos de cariño y nostalgia.

Aunque ha mantenido un perfil más discreto que otros integrantes de su famosa familia, Marcelia siempre ha sentido afinidad por el arte y la actuación. Desde pequeña comenzó su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y más tarde, en 2022, concluyó sus estudios en The American Academy of Dramatic Arts en Los Ángeles, California.

