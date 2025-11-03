¿Maribel Guardia bloqueó a Imelda Tuñón en Las estrellas bailan en Hoy? La actriz rompe el silencio

Aunque en semanas pasadas surgieron rumores sobre la participación de Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, en “Las Estrellas bailan en Hoy”, finalmente la cantante y actriz no fue parte del elenco del reality en el ahora participa Aarón Mercury, Briggitte Bozzo y Sofía Rivera Torres, entre otras celebridades.

Imelda Tuñón no entró a Las estrellas bailan en Hoy, ¿por culpa de Maribel Guardia?

Se rumoró que quizá quien habría sido responsable de bloquear dicha oportunidad a Imelda Tuñón habría sido Maribel Guardia, luego de que protagonizaran un pleito legal por el beneficio de su nieto al grado que la actriz costarricense ya no tiene contacto con el hijo de Julián Figueroa desde hace varios meses.

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida”, compartió Maribel Guardia en agosto de este año.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En enero de 2025, Maribel Guardia emprendió acciones legales contra su nuera, Imelda Tuñón, con el propósito —según sus declaraciones— de proteger la integridad de su nieto, José Julián.

Por su parte, Imelda aseguró que la demanda tenía como objetivo quitarle la custodia de su hijo y que el conflicto surgió luego de que ella le revelara a Maribel una presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Para marzo del mismo año, el pequeño regresó a vivir con su madre, lo que habría marcado un distanciamiento entre el menor y su abuela, Maribel Guardia.

Meses después, Imelda impugnó el testamento de Julián Figueroa, documento que designa a José Julián como heredero universal, argumentando que la firma del cantante no era auténtica.

La actriz y cantante solicitó que la herencia se repartiera en partes iguales entre ella y su hijo, en lugar de que quedara completamente a nombre del menor.

En un inicio, Imelda Tuñón fue nombrada albacea, pero renunció al cargo alegando falta de tiempo y disponibilidad para trasladarse a Cuernavaca. Posteriormente, Maribel también renunció, quedando finalmente Marco Chacón como albacea del testamento.

Maribel Guardia, por su parte, ha dicho que Imelda Tuñón está peleando la herencia de su propio hijo, y que ni ella ni su esposo tienen interés económico en los bienes de Julián Figueroa.

Maribel Guardia responde ¿bloqueó a Imelda Tuñón en Las estrellas bailan en Hoy?

En una entrevista reciente, Maribel Guardia aclaró que no tiene poder para vetar a Imelda Tuñón o negarle oportunidades laborales, ni a ella ni a nadie dentro del programa “Hoy”. Incluso bromeó diciendo que, si realmente tuviera esa influencia, ella misma sería conductora del matutino.

Además, recalcó que cada persona construye su carrera con esfuerzo y dedicación a lo largo de los años.“Si yo tuviera ese poder, estaría conduciendo Hoy en lugar de Galilea (risas). En primera, no me gusta hacerle daño a nadie, y mi amor, no tengo ese poder”, mencionó Maribel en un encuentro con la prensa.

“Siento que las carreras se construyen paso a paso. Creo que Imelda va muy bien. Cuando yo empecé, recibí mil ‘no’, con muchas puertas que se cerraban, hasta que llegó un ‘sí’. Hay que tener paciencia, tolerancia y disciplina. Si ella sigue así, va a formar una gran carrera”, finalizó. Al momento, Imelda Tuñón no ha respondido a las declaraciones de Maribel Guardia. Sin embargo todo parece indicar a que el pleito entre ellas está lejos de acabar.

