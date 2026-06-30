Queen Buenrostro rompe el silencio por los ataques que recibe tras salir de La mansión VIP: “No será la última”

Queen Buenrostro dice estar tranquila a pesar de las críticas que ha recibido tras salir de La mansión VIP, debido a que, en el reality, su entonces pareja y ahora exnovio, ‘Suavecito’, y su examiga Kim Shantal, quienes en el pasado tuvieron una relación, dieron mucho de qué hablar por supuestos acercamientos que desataron teorías de una posible infidelidad, y que el público convirtió en funa para Queen, ya que en su momento fue tachada de supuestamente haber roto el código de amigas al andar con él.

La influencer se pronunció ante estos ataques: “No es mi primera funa. Ya levo 10 años en las redes sociales y les aseguro que no será la última. Afortunadamente no ha sido por temas delicados, como lo han hecho con otras personas. En mi caso, han sido meramente malentendidos, errores o formas de actuar que no han sido buenas. No me funen, no soy mala persona”.

Queen Buenrostro dice estar tranquila a pesar de las críticas tras la Mansión VIP / Redes sociales

LEE: Queen Buenrostro y la Bebeshita se pelean en pleno evento ¡casi se van a los golpes! y, ¿terminaron besándose?

¿Por qué Queen Buenrostro fue criticada tras su salida de La mansión VIP?

Cuando Queen salió del reality show, Kim Shantal entró al programa, donde retomó su conexión con ‘Suavecito’. Ante esto, los haters de Queen aseguraron que el dolor de la influencer por haber cortado con su exnovio fue aparentemente su karma. Ella les respondió: “No creo tanto en eso, pero tal vez sí existe. Considero que uno cosecha lo que tiene. Al final no hay buenos y malos. Realmente la gente actúa desde lo que tiene en su interior. Hoy en día, me encuentro en paz, y eso es lo importante”.

Actúa en la microserie ‘Heredero fuera de lugar’ / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

Lee: Queen Buenrostro explota y se va directo contra ‘la Bebeshita’ ante burlas; protagonizan polémica situación: VIDEO

¿Qué respondió Queen Buenrostro a quienes la señalan por Kim Shantal y ‘Suavecito’?

Buenrostro expresó sentirse traicionada por personas que se colgaron del momento para atacarla. “Es muy fácil juzgar y señalar con el dedo. Lo curioso es que mucha gente hizo leña del árbol caído. Varias personas que se unieron para tirarme fueron las mismas que salieron de algunos proyectos funados, y yo jamás me uní a algo así para lastimarlos. Eso es muy bajo”.

“Me hice bolita y dejé que me lanzaran por donde pudieran. No creo tanto en el karma, pero tal vez sí existe” Queen Buenrostro

Luego de haber perdido su cuenta de Instagram con millones de seguidores por las cancelaciones de la gente, reveló que está en pláticas para recuperarla. “No me dio en el ego. Ya todo lo dejo en manos de Dios. Si él lo quiere así, lo tomo. Afortunadamente, ya la voy a recuperar. Todavía tengo mis 8.7 millones (ríe)”.

Para ella, viajar en estos momentos ha sido la mejor decisión. “Estuve 2 semanas y media en Corea del Sur, y 10 días en Dubái. Necesitaba salir un ratito de México. Aunque no lo crean, fue un curita para mi corazón (se toca el corazón). Pienso seriamente en mudarme a Dubái”.

La actriz dijo sentirse contenta por el estreno de la microserie de ViX de la que forma parte. “Estoy muy feliz. En redes le comenté a la gente: ‘Me quedaré fuera del país hasta que me empiece a salir trabajo’. Gracias a Dios, ya me llamaron y ahora estoy en el estreno de mi serie: ‘Heredero fuera de lugar’”. Finalmente, agregó: “Me emociona que el público podrá ver el trabajo que se hizo con ViX. Mi personaje es una villana, algo muy diferente a lo que manejo en redes sociales o en mi vida personal. Es un reto”.

LEE: ¿Kim Shantal lanza indirectas para Queen Buenrostro? Tras terminar La mansión VIP, dice: “Estás avisada”

¿Qué pasó entre Queen Buenrostro, ‘Suavecito’ y Kim Shantal?

Kim Shantal y ‘Suavecito’ tuvieron un romance. Terminaron en 2024, cuando declararon que habían entrado en un noviazgo tóxico. E n ese tiempo Kim y Queen ya habían tenido problemas por supuestos comportamientos extraños de Queen hacia Kim y su exnovio.

Terminaron en 2024, cuando declararon que habían entrado en un noviazgo tóxico. E por supuestos comportamientos extraños de Queen hacia Kim y su exnovio. Los conflictos continuaron en 2025 , luego de que se diera a conocer que Queen había salido con el ex de su amiga, e incluso se hizo viral un video entre ellos. La gente la atacó con el argumento de que había roto el código de amigas.

, luego de que se diera a conocer que Queen había salido con el ex de su amiga, e incluso se hizo viral un video entre ellos. La gente la atacó con el argumento de que había roto el código de amigas. En junio de 2025, Queen negó ser novia de ‘Suavecito’, pero en moviembre confirmaron su relación.

pero en moviembre confirmaron su relación. Luego Queen entró a La mansión VIP con ‘Suavecito’.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.