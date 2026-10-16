Emilio Osorio rompe el silencio sobre su nuevo look en ‘Tierra de amor y coraje': ¡Así reaccionó a su cambio!

En medio de las sospechas de un nuevo romance de Emilio Osorio tras su ruptura con Leslie Gallardo, el hijo de Niurka Marcos se sinceró sobre el éxito de su personaje en la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’, para el cual tuvo que tener una transformación que hoy en día lo hace sentir agradecido. ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Emilio Osorio destapa la reacción de Juan Osorio ante las dudas de su paternidad; ¿no es hijo?: “Odia este tema”

Emilio Osorio sorprendió con su look en ‘Tierra de amor y coraje’ / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Cuál es el personaje que interpretará Emilio Osorio en la telenovela ‘Hermanos, amor y coraje’?

Emilio Osorio interpreta a ‘Lalo’ en la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’, donde comparte créditos con Brandon Peniche y Emmanuel Palomares. Su personaje representa al hermano menor de los ‘Coraje’ y desde el estreno de melodramas se ha ganado el cariño del público.

Para dar vida a este personaje, Emilio tomó clases de equitación, manejo de caballos y lazo, ya que parte de su historia involucra el trabajo en un rancho; sin embargo, el joven actor se mostró entusiasta por formar parte del elenco y, recientemente, se sinceró sobre su transformación para el personaje.

“Me tiene muy feliz estar jugando a ser Lalo. Me tiene muy feliz estar atreviéndome. Bueno, atreviéndome, digo, a ver, o sea, enamorándome y agarrándole gusto, evidentemente, a este nuevo look”. Emilio Osorio

Lee: Leslie Gallardo no quiere saber nada de Emilio Osorio: Explota en entrevista al preguntarle de él: “Me reitro”

Emilio Osorio conquista en ‘Tierra de amor y coraje’. / Redes sociales.

¿Cómo fue la transformación de imagen de Emilio Osorio para su personaje en Tierra de amor y coraje?

Además del atractivo físico de Emilio Osorio, que antes incendió las redes, el actor se sinceró sobre los cambios de imagen a los que se tiene que someter para sus personajes. De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, nunca le ha costado adaptarse a un nuevo look, pues no se considera una persona vanidosa.

“No me considero una persona tan vanidosa. Me considero una persona saludable, pero no vanidosa, eso sí. Y creo que eso es lo importante para mí: tener mucha salud”, explicó Osorio, mientras que, sobre los nuevos comentarios que ha generado, explicó:

“Creo que la onda cowboy está muy cool, está divertida, está diferente también para la televisión mexicana y me da mucho orgullo, mucha satisfacción ser parte de este proyecto”. Emilio Osorio

Finalmente, resaltó estar agradecido de ser parte de un melodrama estelar con tan solo 23 años: “Yo sé que sigo muy pequeño en comparación con mucha gente que está aquí en el medio, pero agradezco estar acá a los 23 años. Está siendo un buen momento en mi vida, en mi carrera, y eso, pues, hay que agradecerlo para cuando no esté”.

Lee: A Emilio Osorio, ¿ya le pesa la fama? dice: “Todo el tiempo me siento vulnerable, con mi papá, mi mamá, mi pareja”

¿En qué melodramas ha participado Emilio Osorio, hijo de Niurka?

Emilio Osorio Marcos es hijo de la vedette Niurka Marcos y el productor Juan Osorio

Su trayectoria profesional comenzó desde muy chico, cuando fue parte del elenco de Porque el amor manda y más tarde de Mi corazón es tuyo y Sueño de amor.

y más tarde de y Sin embargo, su salto a la fama llegó con el personaje de Aristóteles Córcega en la telenovela Mi marido tiene familia, lo que le abrió paso a protagonizar su propia serie, Juntos el corazón nunca se equivoca.

Actualmente, se ha convertido en uno de los personajes más queridos del melodrama Tierra de amor y coraje, pero antes también se ganó el cariño del público con su participación en la primera temporada de La casa de los famosos México. ¿Será el salto a papeles más importantes en las telenovelas?

No te pierdas: ¿Emilio Osorio busca recalentado con Leslie Gallardo? Hace fuerte revelación de su ex tras presumir su físico