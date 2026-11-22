Luego de que Eugenio Siller confirmara su esperado regreso a las telenovelas en México, el galán de melodramas sorprendió a sus seguidores al contar cómo ha sido su reencuentro con la exactriz Allisson Lozz, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar hace casi dos décadas el exitoso melodrama Al diablo con los guapos.

A pesar de que la famosa se encuentra completamente alejada de los reflectores, el actor reveló que lograron retomar la comunicación y dejó ver el cariño que aún conserva por su colega. ¡Te contamos los detalles!

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Eugenio Siller confiesa que habló de Allisson Lozz. / Instagram

¿Qué se sabe sobre el regreso de Eugenio Siller en las telenovelas en México?

Tras más de una década de mantenerse lejos de los foros de grabación en México y probar suerte en proyectos internacionales, Eugenio Siller confirmó su retorno a la pantalla chica de la mano de TelevisaUnivision con la telenovela Todavía te amo, una producción a cargo de Carlos Bardasano que tiene previsto su estreno para los primeros meses de 2027.

El acto de melodramas como Mi pecado y Código postal, compartirá créditos en este proyecto con Samadhi Zendejas, quien también marca su vuelta a los melodramas mexicanos. Durante un encuentro con la prensa, el intérprete detalló que dará vida a ‘Raúl’, un personaje noble y de buen corazón que carga con un fuerte trauma desde su infancia.

“Feliz de la vida de estar aquí, de participar en esta telenovela, ‘Todavía te amo’, de la mano de Carlos Bardasano y haciendo un personaje muy bonito que se llama Raúl... Es un personaje muy bonito, con un buen corazón, noble” Eugenio Siller

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Eugenio Siller alista su regreso a las telenovelas. / Mezcalent

¿Eugenio Siller se reencontró con la actriz Allisson Lozz?

Tras la emoción por su regreso a la televisión, las preguntas sobre su pareja protagónica en Al diablo con los guapos no se hicieron esperar. Lejos de evadir el tema, Eugenio Siller confesó que, aunque durante mucho tiempo perdieron contacto, hace aproximadamente un año lograron reconectar, reencontrarse y ponerse al día.

“Fíjate que nos reconectamos hace como un año más o menos. Tenía mucho tiempo de no platicar con ella por teléfono. De repente por redes sí nos mandábamos un mensajito o algo”. Eugenio Siller

Asimismo, el galán de telenovelas compartió que en sus conversaciones telefónicas Allisson Lozz le contó cómo se encuentra en su faceta personal, respetando por completo su decisión de no volver al mundo de la farándula.

“Conectábamos por teléfono. Me estaba contando de su familia, de sus niñas, me manda fotos, la vi. Pues mira, yo lo que siempre digo es que donde seas feliz en la vida por ahí tienes que darle”. Eugenio Siller

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¿Qué ha hecho Allisson Lozz lejos de la televisión?

Desde que decidió retirarse definitivamente de los foros tras protagonizar En nombre del amor en 2009 debido a las fuertes cargas de trabajo y el desgaste emocional que vivió siendo menor de edad, Allisson Lozz dio un giro radical a su vida.

en 2009 debido a las fuertes cargas de trabajo y el desgaste emocional que vivió siendo menor de edad, Allisson Lozz dio un giro radical a su vida. La exactriz se mudó a Colorado, Estados Unidos , donde se enfocó por completo en su matrimonio, sus dos hijas y su fe como Testigo de Jehová , rechazando incluso ofertas de productoras como Rosy Ocampo para volver a actuar.

, donde se enfocó por completo en su matrimonio, sus dos hijas y su fe como , rechazando incluso ofertas de productoras como para volver a actuar. Actualmente, Allisson Lozz ha construido una sólida y exitosa carrera como empresaria dentro de la industria de los cosméticos y el cuidado de la piel. exestrella juvenil comparte los frutos de su emprendimiento, pero no ha revelado detalles de sus pláticas con Eugenio Siller.

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