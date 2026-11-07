Villana de telenovelas podría regresar a la pantalla chica tras 10 años fuera, ¿de quién se trata?

No cabe duda que la actuación de una buena villana en las telenovelas le puede imprimir mucho carácter a la historia. Sin embargo, la vida de las actrices detrás de estos personajes no es siempre lo que se espera, como el caso de la villana de telenovelas que pide trabajo porque está desempleada.

Hoy te contaremos sobre el posible regreso de una icónica villana a los melodramas, ¿por qué se ausentó tantos años y cuando podría regresar? Te compartimos todos los detalles.

Te puede interesar: Itatí Cantoral vuelve como Soraya Montenegro y Twitter enloquece

¿Quién es la villana de telenovelas que podría regresar a la pantalla chica?

Se trata nada más y nada menos que de Vanessa Villela una afamada actriz nacida en la Ciudad de México, que se hizo muy conocida por hacerle la vida de cuadritos a las protagonistas de diferentes novelas mexicanas y de América Latina.

Fue debido a su belleza y fuerza interpretativa, que Villela logró consolidar una carrera de 25 años en la televisión, llegando a participar en producciones como:



Romántica obsesión (1999)

Súbete a mi moto (2002)

(2002) El cuerpo del deseo (2005)

Amores de mercado (2006)

Eva Luna (2010)

(2010) En otra piel (2014)

El Señor de los cielos (2016-2017)

Vanessa Villela / Redes Sociales

Te puede interesar: Famosa actriz de Telemundo revela que lleva tres meses luchando contra la Covid

¿Por qué Vanessa Villela se alejó de las telenovelas?

A pesar de que era considerada como una de las villanas más importante de las producciones de habla hispana, Villela tomó la difícil e inesperada decisión de alejarse de la pantalla chica debido al lamentable fallecimiento de su hermana mayor, Jackie Villela, quien desafortunadamente dejó este mundo a finales de 2018.

Jackie, quien en vida se desempeñaba como agente inmobiliario en Estados Unidos, siempre invitó a Vanessa a dedicarse a lo mismo, sin embargo, no fue hasta su deceso que la actriz decidió rendirle homenaje y dedicarse a la industria de bienes raíces, logrando un éxito rotundo en esa área.

Se sabe que Vanessa se ha consolidado como una agente muy respetada en su gremio, y que actualmente tiene como clientes a empresarios, celebridades y personajes adinerados.

Vanessa Villela / Redes Sociales

Te puede interesar: Vero Montes regresa a la televisión luego de haber sido diagnósticada con un tumor en la cabeza

¿Cuándo va a regresar Vanessa Villela a las telenovelas? publicación levanta sospechas

Debido a la gran popularidad que siempre ha tenido Vanessa Villela en el mundo de las telenovelas, muchos han esperado su regreso con mucha ilusión, y una reciente publicación en sus redes sociales levantó sospechas acerca de un nuevo proyecto televisivo.

En un video posteado en sus redes sociales se ve a la actriz en una especie de set de televisión, mismo en el que se observan varias etapas de su vida: “Hay momentos en los que crees que una historia terminó… pero en realidad solo estaba preparándote para la siguiente. Llevo tiempo guardándome esto y por fin puedo empezar a contárselos. Esta es solo la primera parte”.

Vanessa Villela, ¿regresará a las novelas? / Redes Sociales

Debido a la manera en la que se cuenta la historia muchos pensaron que Vanessa estaría anunciando su regreso a la televisión luego de 10 años fuera, no obstante, la actriz días después reveló que está desarrollando su línea de maquillaje con una empresa de cosméticos llamada Farmasi: “Siempre soñé con tener mi propia línea de maquillaje... Y algo que me emociona muchísimo: construir una comunidad donde podamos aprender, apoyarnos y crecer juntos”.

No cabe duda que esta no era la noticia que los fanáticos de la villana esperaban, sin embargo, muchos la felicitaron por este nuevo capítulo en su vida. ¿Algún día la veremos de regreso? Eso es un misterio. No obstante, hay actrices como Adela Noriega que, incluso, se desconoce su paradero.

Te puede interesar: Famosa villana mexicana de telenovelas así luce después del bótox, ¿Irreconocible?