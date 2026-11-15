Karina Torres debuta como actriz tras La casa de los famosos México; ¡este será su nuevo proyecto! VIDEO

Semanas después de que se dio a conocer que Karina Torres agotó las entradas para uno de sus shows en cuestión de minutos pese a haber quedado en el tercer lugar de La casa de los famosos México, se confirmó su participación en uno de los melodramas que Televisa alista para 2027. ¿Lista para su salto a la pantalla chica? ¡Te contamos los detalles!

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Karina Torres lista para dar un salto a las telenovelas. / Instagram Karina Torres

¿Cuál es el show en el que Karina Torres agotó las entradas en cuestión de minutos?

A pesar de que los fanáticos esperaban una participación más explosiva de Karina Torres en La casa de los famosos México, ‘la Licenciada’ tuvo una actitud que dividió opiniones; sin embargo, su popularidad fuera reality 24/7 parece seguir intacta.

Recientemente, la influencer desató la locura luego de que se anunciara la venta de entradas para su próxima presentación en Santiago de Chile. Para sorpresa de los propios organizadores, los boletos se agotaron en cuestión de minutos, desatando una ola de comentarios en redes sociales, como:



“No veo nada”

“Dice que no hay tickets disponibles”

“Como se acabaron tan rápido”

Además, también dejó claro que, aunque la participación de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 no fue del agrado de todos, la comunidad que ha construido y su popularidad siguen intactas.

Karina Torres agotó entradas de un show programado para 2027. / Redes Sociales

¿Cuál es la serie en la que debutara Karina Torres como actriz tras agotar show?

Tras agotar los conciertos de su próximo show en Santiago de Chile, Karina Torres dará el salto definitivo al mundo de la actuación, así se dio a conocer en la reciente presentación de la serie “Inocencia”, encabezada por el reconocido productor Juan Osorio.

Además de la integrante de ‘las Perdidas’, el proyecto será protagonizado por Biby Gaytán y contará con la participación de artistas como Eduardo Capetillo, Daniel Elbittar, Michel Duval, Lola Merino y Beng Zeng, pero será hasta 2027 cuando salga a la luz a través del canal Las Estrellas y la plataforma ViX.

El proyecto busca ser un homenaje a la clásica serie mexicana “La criada bien criada”, donde participó María Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, la historia se desarrollará en 15 episodios de media hora donde se apostara por el humor familiar.

Karina Torres estaría por triunfar en la pantalla chica. / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

¿Qué dijo Karina Torres tras su incursión en la actuación tras La casa de los famosos México 2026?

A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘Las Estrellas’, se confirmó de manera oficial que Karina Torres incursionará formalmente en la actuación tras su paso por La casa de los famosos México 2026. Lejos de ocultar su emoción ante este nuevo reto profesional en su carrera, la influencer mandó un contundente mensaje a sus seguidores:

“A darlo todo y a disfrutarlo, creo yo que son cosas muy bonitas, experiencias que me voy a llevar en la vida y voy a tratar de disfrutarlo. Agradecida con la vida”. Karina Torres

Hasta el momento se desconocen detalles como su personaje o si será parte de algunos solo de algunos capítulos o formara parte de toda la serie, pero su próxima incursión en la actuación ya está dando de qué hablar. ¿El inicio de una nueva etapa?

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