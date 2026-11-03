Karina Torres, tras quedar en tercer lugar en LCDLFM, le calla la boca a los haters y agota su show en minutos: VIDEO

Aunque los fanáticos esperaban que la participación de Karina Torres en ‘La casa de los famoso México 2026’ fuera más explosiva, incluso llegando a compararla con Wendy Guevara, ‘la Licenciada’ mantuvo un bajo perfil que muchos aseguran le costó el primer lugar del reality.

A pesar de eso, tal parece que la popularidad de Kary no sufrió ninguna consecuencia, y prueba de ello es el último show que se agotó en minutos, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

Karina Torres vive nuevo ‘shippeo’ / Instagram Karina Torres

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Karina Torres sorprende al agotar boletos de show ¡en minutos!

En las últimas horas se ha hecho viral la noticia de que la próxima presentación de Karina Torres en Santiago de Chile está completamente AGOTADA.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la gestora de eventos llamada Lemon Lab, se informó que la venta de entradas para ver a ‘la Licenciada’ estaba a punto de empezar, sin embargo, para sorpresa de todos en la misma publicación solo se encontraban comentarios en los que los internautas se quejaban de que no había localidades disponibles:



“No veo nada”

“Dice que no hay tickets disponibles”

“Como se acabaron tan rápido”

Según detalles de los mismos fanáticos, los boletos se terminaron en aproximadamente 3 minutos, quedando así demostrado el fenómeno viral que es Karina Torres, incluso a pesar de no haberse coronado como la ganadora en ‘LCDLFM’.

🔥IMPACTO TOTAL🔥 —Karina se presentará en Chile el 5 de Febrero y en cuestión de minutos se AGOTÓ EL M&G ‼️ — El éxito que estás teniendo mamá @Soykaritorres estoy orgullosa de ti 🤩 — ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴋᴀʀɪ🗼ᴏʀʀᴇꜱ (@karivalaktorr) November 2, 2026

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Karina Torres, ¿la verdadera ganadora de ‘LCDLFM’?

Luego de que se diera a conocer el éxito que tuvo un show de Karina Torres fuera de México, muchos no pudieron evitar compararla con Mariana, ganadora oficial de ‘La casa’ y quien al parecer, tuvo que cancelar su próximo concierto en Guadalajara debido a la baja venta de boletos.

En redes sociales los usuarios dejaron comentarios en los que nuevamente cuestionan el triunfo de la exOV7 en ‘La casa de los famoso México”:



“Soy Team Gema, pero se reconocer que Karina es y debió ser la ganadora de esa ‘Casa’, las cosas como son”

“Y la Mariana cancelando conciertos porque no vende nada de boletos. Qué ironías de la vida”

“Según Mariana no merecía el tercer lugar, pero sí el segundo”

¿Mariana le quitó el primer lugar a Karina Torres en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

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¿Karina Torres recupera su popularidad tras salir de ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunos días Karina Torres preocupó a más de uno luego de que a través de un en vivo compartiera que el trabajo estaba un poco “tranquilo”, y que ante la falta de fechas para shows, estaba pensando en tomarse unas vacaciones.

Tras dicha noticia, muchos especularon que su participación en el reality de convivencia fue un error, pues en lugar de beneficiarla, provocó el efecto contrario. Al respecto, Karina Torres aseguró que tiene en puerta algunos proyectos importantes: “Pues vienen muchas cosas muy buenas, gracias a Dios tengo proyectos. Apenas ayer tuve tiempo de hablar un poco con mi manager, vienen cosas muy padres así que espérenlas y todos los trucos”, aseguró.