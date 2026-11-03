Gema Garoa pelusea a Nicola Porcella; ¿él quería un romance con la exhabitante de La casa de los famosos México?

No cabe duda que a Nicola Porcella ha tenido días mejores, y no es solo por la polémica que se acaba de destapar con Brianda Deyanara, sino porque al parecer “el novio de México” ya no es el galán por el que todas se derretían, y así lo dejó claro Gema Garoa. ¿Lo peluseó en vivo? Aquí te contamos como estuvo todo.

Gema Garoa / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Gema Garoa y Nicola Porcella exhabitantes de La casa de los famosos México?

En el más reciente capítulo del pódcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, “Cómplices del desmadre”, estuvo como invitada la polémica Gema Garoa. Durante el episodio la finalista de ‘La casa de los famosos México’ contó sobre su experiencia en el reality y además aprovechó para pelusear al peruano completamente en vivo.

Durante la ya conocida dinámica de “Con quién te casas, a quién desvive y a quién te echas”, Wendy Guevara propuso tres nombres, Yahir, Fede Vigevani y Nicola Porcella. Aunque el peruano no quería ser parte de la dinámica lo dejaron como participante, sin esperar que iba a ser peluseado completamente en vivo.

“Me echo a Yahir, me caso con Fede y desvivo a Nicola”, dijo Gema Garoa mientras soltaba una carcajada. Por su parte, el conductor peruano se quedó sin palabras mientras Wendy Guevara remataba con un “y en tu cara perro”.

Nicola Porcella y Wendy Guevara. / Facebook: Wendy Guevara y Nicola Porcella

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¿Nicola Porcella ardido con Gema Garoa?

Luego del desaire que le hizo Gema Garoa en su pódcast, Nicola Porcella también participó en la dinámica, y como venganza eligió desvivir a la actriz: “me caso con Wendy porque es millonaria, beso a la congoro y mato a la Gema por haberme matado”, dijo entre risas.

Aunque es cierto que todo se trataba de una broma entre ellos, al parecer las atenciones que Nicola tuvo con Gema durante el episodio podrían demostrar que el peruano quiere más que una amistad, pues incluso le pidió que salieran: “probemos a salir hoy o mañana y vemos, y ya tu sacas tus conclusiones… estáte conmigo y di ‘ah si vale la pena’”, le propuso.

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Gema Garoa pone en aprietos a Nicola Porcella, ¿por Brianda Deyanara?

Ante tan insistente propuesta, Gema Garoa no supo qué contestar, sin embargo, puso en jaque al peruano cuando le pregunto “Oye, pero ¿y no se va a enojar Brianda?”. Nicola se quedó callado y de una soltó “Brianda está con Masad”. De inmediato Wendy paró la conversación y continuó con otra cosa para evitar seguir con dicho tema.

En las últimas horas Nicola Porcella y Brianda Deyanara han protagonizado una guerra de declaraciones en redes después de que saliera el último episodio de “Cómplices del desmadre”, como respuesta, la influencer publicó varias indirectas en sus cuentas, y remató diciendo: “Agradezcan que SIEMPRE he hablado bien y me he quedado callada, avisen que una más y hasta el video que me envió hace 4 días borracho sacó, déjenme tranquila”. ¿Qué está pasando entre ellos? Seguramente estamos a punto de averiguarlo.