¡Nicola Porcella le da todo a la mamá de su hijo! Destapa la conmovedora razón en ‘Miembros al aire’

Tras especularse que Nicola Porcella le habría robado su lugar a Facundo en ‘Miembros al aire’, el presentador de ‘Hoy’ se sinceró en el programa de Unicable sobre una de las facetas de su vida por la que ha llegado a ser cuestionado constantemente, al tratarse de la mamá de su hijo. ¡Te contamos los detalles!

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Nicola Porcella se sincera en ‘Miembros al aire’ sobre la mamá de su hijo. / Redes sociales

¿Cuándo llegó Nicola Porcella al programa ‘Miembros al aire’?

Fue a principios de septiembre de 2026 cuando se dio a conocer que Nicola Porcella se uniría al programa ‘Miembros al aire’ junto a Raúl ‘el Negro’ Araiza y Paul Stanley, con quienes también coincide en el matutino de Televisa.

La noticia se confirmó a través de un video difundido en las cuentas oficiales de Unicable. En el breve clip, el conductor peruano confirma su integración al proyecto, pero bromea sobre estar a prueba por un mes. “¿Qué hago por acá? Me tienen a prueba por culpa de Paul”, dijo entre risas.

Desde entonces, ha deleitado al público con una serie de anécdotas sobre su vida personal, por lo que esta ocasión no fue la excepción y sorprendió al hablar sobre la relación que actualmente mantiene con la mamá de su hijo y que le ha generado algunos cuestionamientos.

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Nicola Porcella se sincera en ‘Miembros al aire’ sobre la mamá de su hijo. / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre la mamá de su hijo en ‘Miembros al aire’?

Durante una de las recientes emisiones del programa ‘Miembros al aire’, Nicola Porcella recordó que cuando le dio la bienvenida a su hijo, su entonces pareja solo tenía 19 años, por lo que hoy en día busca darle todo lo que tiene a su alcance, pese a que eso le genere cuestionamientos.

“Ahora soy muy amigo de la mamá de mi hijo, ella tuvo a (mi hijo) a los 19. Tenía 19 años. Todo el mundo me dice, ¿por qué tratas de darle todo a ella? Le dije, porque ella perdió casi toda su (vida) O sea, la que se llevó casi todo el trabajo duro. Yo podía trabajar y darles y que estén bien”. Nicola Porcella

De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, considera que la mamá de su hijo perdió mucho tiempo de su vida mientras estaba a cargo del menor, razón por la que ahora él trabaja duro. “Un día le dije: ‘Perdiste parte de esa etapa, pues de divertirte, salir con tus amigos, viajar’. Sí lo perdió. O sea de verdad te entregas a todo”.

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¿Quién es Nicola Porcella y cuántos hijos tiene?

Nicola Porcella es un actor y conductor peruano que adquirió notoriedad en su país al participar en el programa ‘Esto es Guerra’.

que adquirió notoriedad en su país al participar en el programa Durante su llegada a México, fue parte del programa ‘Guerreros’ y posteriormente se unió a ‘Reto 4 elementos, naturaleza extrema’ ; sin embargo, su salto a la fama ocurrió en La casa de los famosos México.

y posteriormente se unió a ; sin embargo, su salto a la fama ocurrió en Tras triunfar en el reality show 24/7, se integró como conductor del programa ‘Hoy’ y ahora también forma parte de ‘Miembros al aire’, donde se sinceró sobre su labor como papá y expareja, situación que le atrajo cientos de comentarios positivos.

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