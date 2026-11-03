Brianda Deyanara EXPLOTA vs Nicola Porcella y amenaza con exhibir video comprometedor: “Me he quedado callada”

Poco después de que Brianda Deyanara hablara sobre su situación sentimental con Masad Altamimi tras su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, la influencer vuelve a estar envuelta en una polémica en redes sociales.

En las últimas horas, nuevas declaraciones entre Nicola Porcella y Brianda han puesto su vínculo bajo los reflectores y despertado la curiosidad de sus seguidores, pues ambos han compartido mensajes que muchos interpretan como indirectas.

¿Qué está pasando entre ellos y por qué comenzaron a lanzarse estos comentarios? Te contamos.

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¿Nicola Porcella tiene celos de Masad por Brianda Deyanara? / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella?

Recientemente, se estrenó un nuevo episodio del pódcast que conducen Nicola Porcella y Wendy Guevara, en el que tuvieron como invitada a Gema Garoa, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Durante la conversación, Brianda fue mencionada de manera indirecta al hablar sobre su vínculo con Masad Altamimi dentro del reality. También surgieron comentarios que varios internautas interpretaron como críticas hacia la influencer, pues hicieron referencia a supuestas actitudes falsas que habría tenido durante su participación y a que, fuera de la casa, sería una persona completamente diferente.

"¿Quién actuó en la casa? ¿Quién no es como tú crees para hacerse el bueno o la buena? Yo sé quién... Yo no quiero decir nada, porque ya estamos bloqueados de nuestros...”, dijo Nicola.

Lo que más llamó la atención fue que varias de esas insinuaciones provinieron de Nicola Porcella, quien anteriormente estuvo involucrado en rumores sobre supuestos celos por la cercanía entre Masad y Brianda; pues se decía que la influencer había tenido un vínculo sentimental con el conductor de ‘Hoy’ en el pasado, lo cual él negó en varios ocasiones.

NICOLA superaaaaa!!!! Ya te dijeron que te van a sacar la llamada que le hiciste borracho 🤧 https://t.co/Q5wc84f8DJ — rayga (@rayga9280) November 3, 2026

Los clips en los que se menciona a Brianda se viralizaron en redes sociales. Ante esto, la influencer publicó varios mensajes en X que muchos interpretaron como indirectas hacia Nicola. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención, pues la influencer aseguró que tenía un video comprometedor del conductor, el cual, según su versión, él mismo le habría enviado días atrás y en el que aparecería en estado de ebriedad.

“Agradezcan que SIEMPRE he hablado bien y me he quedado callada, avisen que una más y hasta el video que me envió hace 4 días borracho sacó, déjenme tranquila”, escribió Brianda la madrugada del 3 de noviembre.

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Brianda Deyanara manza indirecta a Nicola Porcella / Captura de pantalla

¿Nicola Porcella y Brianda Deyanara tuvieron un romance antes de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Antes de que Brianda Deyanara entrara a ‘La casa de los famosos México’, ella ya conocía a Nicola Porcella y había tenido un acercamiento sentimental que despertó rumores sobre un posible romance.

En mayo de 2026, el conductor reconoció que estaba conociendo a Brianda y que habían salido en algunas ocasiones, aunque aclaró que no tenían una relación formal. Incluso, expresó que le parecía una mujer muy guapa y que le tenía mucho cariño.

Por su parte, Brianda también habló sobre su vínculo con Nicola y reveló que se conocían desde hacía aproximadamente cinco años. Aunque aseguró que eran amigos, no descartó que su vínculo pudiera evolucionar.

Durante el reality, Nicola fue cuestionado de forma constante cuando Brianda empezó a ser más cercana con Masad, y el conductor contestó tajantemente que nunca había tenido nada y no tendría nada con ella, y que solo eran amigos.

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Nicola Porcella y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Brianda Deyanara está saliendo con Masad Altamimi después de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Semanas después de que terminara ‘La casa de los famosos México’, Brianda fue cuestionada sobre si estaba saliendo con Masad y respondió que sí, aunque aclaró que por ahora únicamente como amigos.

Sin embargo, cuando le preguntaron si el influencer tenía posibilidades de conquistarla, dejó abierta la puerta al romance con una respuesta que llamó la atención: “El que le echa ganas puede”.

Aunque no han confirmado un noviazgo formal, estas declaraciones dejan ver que todavía existe interés y que no descartan que su vínculo pueda convertirse en algo más.

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