Actriz de telenovelas confiesa que Nicola Porcella es su tipo en pleno programa EN VIVO: ¿romance en puerta?

Tras los supuestos celos de Nicola Porcella por la relación de Brianda y Masad en La casa de los famosos México 2026, el conductor ahora es relacionado con una famosa actriz de melodramas tras inesperada revelación en Miembros al aire. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Nicola Porcella es sorprendido por la confesión de famosa actriz en Miembros al aire. / IG: @nicolaporcella12

¿Nicola y Brianda, exhabitantes de La casa de los famosos México, tienen una relación?

Durante la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Nicola Porcella fue relacionado con Brianda Deyanara por su amistad fuera del reality 24/7, tanto que se especuló que estaría celoso de la cercanía que surgió entre la influencer y Masad Altamimi.

Ante las teorías de un romance, el conductor de Hoy expresó en un encuentro con la prensa: “Brianda es mi amiga, lo voy a repetir. Yo no tengo nada con ella, no he tenido nada con ella, no voy a tener nada con ella, cero”.

Tras salir de la casa más famosa de México, Brianda Deyanara también dejó claro que su relación con Nicola solo es de amistad, desmintiendo así un supuesto interés romántico por el presentador. Sin embargo, la creadora de contenido no es la única relacionada con el peruano, quien fue sorprendido por la confesión de una actriz. ¿Le declaró su amor?

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Nicola Porcella fue relacionado con Brianda Deyanara durante LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y una famosa actriz de telenovelas en Miembros al aire?

Luego de que se especulara que Nicola Porcella le quitó su lugar a Facundo en Miembros al aire, el conductor protagonizó un breve shippeo con Grettell Valdez en pleno programa en vivo. A través de un video que circula en redes, se observa a la actriz hablar sobre sus exparejas, haciendo alusión a su físico: “ Ya no vamos por el guapo, se acabó el guapo ”

Sus palabras generaron comentarios entre Paul Stanley, Jean Duverger y Nicola Porcella, quien bromeó sobre un posible interés de la actriz hacia él, a lo que Stanley cuestionó: “¿Es tu tipo?”, y Valdez respondió: “Fíjate que sí, pero ya no estamos buscando un tipo”.

Pese a que la intérprete de melodramas dejó claro que las relaciones de ahora no son como ella las busca, su comentario sobre Nicola Porcella generó diversas reacciones por parte de las fans del conductor, quienes colocaron comentarios como: “Concuerdo con ella”, “Nicola es guapísimo” y “Nicola es el tipo de todas”.

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¿Quién es la actriz Grettell Valdez?

Grettell Valeria Valdez Cabrera , conocida como Grettell Valdez , es una actriz mexicana de televisión, cine y teatro, originaria de Santiago de Querétaro.

, conocida como , es una actriz mexicana de televisión, cine y teatro, originaria de Principalmente, es conocida por su presencia en las telenovelas, donde suele interpretar papeles de villana o coprotagonista .

. A lo largo de su trayectoria ha participado en telenovelas como ‘Clase 406', ‘Fuego en la sangre’, ‘Médicos, línea de vida’ y ‘Lo que la vida me robó’ , uno de sus proyectos más recordados.

y , uno de sus proyectos más recordados. Respecto a su vida personal, se sabe que Grettell Valdez estuvo casada con el actor y conductor argentino Patricio Borghetti

Su comentario sobre Nicola Porcella no significa un interés romántico, pero despertó reacciones en redes y rumores de un posible shippeo. ¿Será el inicio de una relación?

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