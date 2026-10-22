Karina Torres ¿sin trabajo tras La casa de los famosos México? ‘la Perdida’ toma drástica decisión: “Vienen cosas”

Definitivamente Karina Torres ha tenido mejores días tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’, y es que no solo no se llevó el tan esperado triunfo, sino que ahora en la vida real, ‘la Licenciada’ ha revelado que desafortunadamente ya ha visto algunos videos en los que los exhabitantes hablaban mal de ella.

Como si no fuera suficiente, ahora Karina Torres ha hecho una impactante revelación en cuanto a su carga de trabajo, dejando a más de uno preocupado, ¿qué está pasando? Aquí te compartimos todos los detalles.

Karina Torres / Redes sociales

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¿Cómo le ha ido a Karina Torres tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

No hay duda de que Karina Torres era la absoluta favorita para ganar ‘LCDLFM’, sin embargo, ya dentro su manera de jugar no convenció a los fanáticos, según internautas, y finalmente ‘la Perdida’ se quedó con el tercer lugar de la competencia.

A diferencia de Wendy Guevara que salió hasta en la sopa tras el término del programa, Karina ha decidido llevársela más tranquila, sin embargo, durante sus primeras entrevistas luego del final de ‘LCDLFM’, aseguró que se venían proyectos importantes para su carrera:

“Pues vienen muchas cosas muy buenas, gracias a Dios tengo proyectos. Apenas ayer tuve tiempo de hablar un poco con mi manager, vienen cosas muy padres así que espérenlas y todos los trucos” Karina Torres

Karina Torres shows / Redes Sociales

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¿Karina Torres se quedó si trabajo tras salir de ‘LCDLFM’?

A pesar de sus dichos a días de haber salido del famoso reality, Karina Torres ahora ha encendido las alarmas luego de que durante su última transmisión en vivo, revelara que su agenda de trabajo está bastante tranquila, y que por lo mismo estaba pensando en aprovechar y tomarse unas merecidas vacaciones.

“Entonces está un poquito tranquilo el trabajo hermanas, hoy me dijeron que los shows, más es shows hermanas, estoy un poquito traba… está un poquito tranquilo en shows. Entonces shows nada más tengo como unos cinco (…) entonces pues, mejor hermanas, sirve que me tomo unas vacaciones, sirve que ando relajada mamá, me conviene” Karina Torres

Los internautas no dudaron en comentar sobre los dichos de ‘Apocalipto’, asegurando que esta falta de trabajo en sus shows se debía en gran parte a que la cuarta temporada de ‘LCDLFM’ no fue lo esperado:

“Su funa si fue grande y más aparte que la temporada 4 fue un flop obvio las marcas no les conviene”

“Pues es que fue un total flop este temporada, nadie sonó, incluida Karina, todos volverán a hacer lo de siempre”

“No los veo activos como las otras temporadas”

“Esta un poquito tranquilo el trabajo” https://t.co/iURAA7MvZ4 — TOMY 🍒 (@Tomyauriculares) October 22, 2026

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¿Karina Torres salió traicionada de ‘La casa de los famosos México’?

A diferencia de otras temporadas en las que los Teams están muy marcados y buscan estar juntos después del reality, Karina está viviendo todo lo contrario, pues las personas con las que jugó en ‘La casa de los famosos México’, Ese Pérez y Gema Garoa, ¿le han dado la espalda? En redes así lo afirman.

En una reciente entrevista, Gema Garoa habló de ‘la Perdida’, asegurando que no le importaba lo que Karina pensara de ella: “Karina me estaba tirando en un live. Yo a Karina le mando mucho amor. No tengo nada malo que decir de ella… Me vale madre lo que ella piense, lo que pueda decir y todas sus amigas que también me tiraron. Me vale pi…”