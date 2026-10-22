¿Gema Garoa llenó de insultos a Karina Torres? Hace tremendas declaraciones de las Perdidas: “Me vale ma...”

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Gema Garoa se mostró muy unida a Karina Torres y Ese Pérez. Una vez que concluyó el reality, hubo un distanciamiento. Mientras que la actriz sigue manteniendo una amistad con el influencer, se ha alejado de ‘la Perdida’.

Muchos han interpretado esto como la prueba fehaciente de que Garoa solo se juntó con Torres para llegar a la gran final. La teoría solo se reforzó después de unas declaraciones recientes que dio sobre la creadora de contenido. Te contamos lo que dijo.

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Karina Torres estuvo con Gema Garoa en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gema Garoa y Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde que inició ‘La casa de los famosos México 2026’ en julio de 2026, Gema Garoa se alió con Karina Torres y todo indicaba que podría nacer una amistad entre ellas. Las cosas cambiaron con el paso del tiempo.

Además de las sospechas de que solo se estaba “colgando de su fama”, el público empezó a notar ciertas actitudes que dejaban ver una aparente envidia por parte de la actriz. Un ejemplo claro fue cuando se quejó de la visita de Wendy Guevara y Paola Suárez.

Garoa expresó que, al parecer, ‘las Perdidas’ estuvieron más tiempo en ‘La casa’, en comparación con los familiares y amigos de otros participantes.

“Todo súper bien, güey, o sea, lo que no entiendo es por qué unos tuvieron tiempo de hacerlo cabrón y otros no. Como que sentí que las demás eran más importantes”, indicó.

Los fans también notaron ciertas miradas y comentarios que, supuestamente, denotaban los celos que ella le tendría a Torres. Muchos la tacharon de “hipócrita” por seguir juntándose con Karina, a pesar de todo.

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Ese Pérez y Gema Garoa son amigos / Redes sociales

Karina Torres reacciona a los videos de Gema Garoa hablando mal de ella dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’

Hace poco, Karina Torres confesó haber visto los videos en los que Gema Garoa y Ese Pérez hablaban mal de ella dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’.

“Mira, hermana, sí quiero, es que ayer vi un video donde estaban comentando unas cosas de mí y la verdad sí quisiera hacer un video reaccionando… ayer vi un video muy todo que ver, que me quedé fría y dije: ‘Wey, o sea, eso es lo que pensaban y yo estando ahí junto ¿no?’”, indicó.

La influencer dijo que, pese a todo, está dispuesta a dejar atrás todo lo ocurrido en ‘La casa’, sentenciando que su único amigo es Aldo Rendón.

“Entonces pues yo digo, aparte, ¿para qué le damos tanta importancia a cosas que ya pasaron? Pienso yo, ¿no?”, sentenció.

Karina Torres ya vio que Gema Garoa habló mal de ella / Redes sociales

¿Gema Garoa admite que no quiere a Karina Torres?

Recientemente, Gema Garoa asistió al pódcast del ‘Diablito’. Durante la conversación, fue cuestionada sobre los comentarios de Karina Torres de que realmente no la consideraba una amiga.

Ante esto, la actriz dijo que le tenía un gran cariño a ‘la Perdida’ y que no le interesaban las cosas malas que pudiera decir de ella. Y es que sostuvo que, al menos a su perspectiva, quedó en el pasado todo lo vivido en el reality.

“Karina me estaba tirando en un live. Yo a Karina le mando mucho amor. No tengo nada malo que decir de ella… Me vale madre lo que ella piense, lo que pueda decir y todas sus amigas que también me tiraron. Me vale pi…”. Gema Garoa

Sus palabras causaron molestia en muchos internautas. La han tachado de ser “doble cara” e “hipócrita”. Hasta este momento, Torres no ha comentado nada sobre esto.

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