¿Cancelan concierto de Mariana por baja venta de boletos? Esto se sabe luego de su triunfo en LCDLFM

Tras coronarse como la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’, Mariana se convirtió en el centro de la conversación, sobre todo después de su concierto en ‘La Matraka’, show en el que incluso fue criticada por no saberse las canciones que interpretó.

Al considerar que su presentación fue todo un éxito, la exOV7 lanzó más fechas para otros estados de la república, sin embargo al parecer, algo está pasando con la venta de boletos, ¿cancelaron el concierto? Aquí te damos los detalles.

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Mariana es tundida por concierto en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

¿Está oficialmente cancelado el concierto de Mariana en Guadalajara? Estas pruebas lo indican

Hace algunas horas en redes sociales, empezó a circular el rumor de que el concierto de Mariana programado para este 21 de Noviembre en el Teatro Galerías, en Guadalajara, había sido cancelado. Y es que aunque aún no hay ningún comunicado oficial, en la página del recinto el show de la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ no aparece.

La cuenta de farándula en X de ‘La Tía Sandra’ aseguró que Mariana apenas había vendido el 5% de los boletos disponibles para su show, por lo que habían tomado la decisión de cancelar el concierto, aunque esto hasta el momento se trata de un rumor.

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas le dieron con todo a la exOV7, asegurando que este era el momento para que los fanáticos que votaron por ella en el reality salieran a comprar sus boletos, reavivando nuevamente los rumores de fraude que la han acompañado desde que se convirtió en ganadora de ‘La casa’:



“La ganadora no vendió boletos para su concierto”

“Es que trae agenda MUY SATURADA seguro por eso cancelo”

“Aquí no queremos a la falsa ganadora”

“¿Y los que votaron por ella para que ganara el reality?”

‼️FRACASO EN TAQUILLA: MARIANA OCHOA APENAS VENDIÓ EL 5% DE LOS BOLETOS Y CANCELAN SU CONCIERTO. 😨 #LaCasaDeLosFamososMéxico — La Tía Sandra (@LaTiaSandraSoy) November 2, 2026

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¿Por qué dicen que el triunfo de Mariana en ‘LCDLFM’ fue un fraude?

En redes sociales muchos se han dicho inconformes con el resultado del reality que ubicó a Mariana como la ganadora de LCDLFM, pues además de ser la primera eliminada, y después regresar a la competencia gracias a la inesperada dinámica de ‘El exilio’, se llevó el primer lugar incluso luchando con personajes virales como Yahir y Karina Torres.

Al finalizar el show sus compañeros de encierro incluso han señalado que a horas de la final pasaron cosas muy extrañas. Un ejemplo de esto fue lo dicho por Gema Garoa, quien reveló que fue a al finalista que más arreglaron, mientras que a ella y al resto, básicamente los ignoraron: “Ella va a ganar, yo en mi cabeza. Qué sinvergüenza”.

Amigo de Mariana sufre por victoria de la cantante en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

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¿Qué dijo Mariana sobre su concierto cancelado en Guadalajara?

Hasta el momento la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ ni su equipo se han pronunciado respecto a la supuesta cancelación del show en Guadalajara, por lo que muchos recuerdan que tras el concierto en ‘La Maraka’, Mariana estaba muy segura de su éxito, tanto que incluso le mando un mensaje a sus detractores asegurando: “Creo que es mi nueva especialidad cerrar bocas”.

Como era de esperarse, esta no es la primera vez que “se acaban” a Mariana en el internet, siendo una de las últimas veces cuando la criticaron por cantar una canción de Rocío Durcal, ¿la destrozó? Muchos aseguran que así fue.