Flor Vigna aclara los rumores de romance con Gibrán Othón: “Es un vato muy bueno...”

La cantante Flor Vigna ha causado revuelo en las redes sociales, ya que la vimos junto a Gibrán Othón, el sobrino de Yahir, tras haberse conocido en La casa de los famosos México, donde ella participó. En una entrevista que le hicieron a él, dejó entrever que no se cierra a la posibilidad de tener algo más con ella. “Hemos estado entrenando y conviviendo. Somos compas, por lo pronto. Todo se va dando conforme (avance el tiempo)”. A lo que Flor respondió: “Gibrán y yo entrenamos juntos. Lo hemos hecho muchas veces. Es un vato muy bueno. Es una excelente persona y eso me gusta mucho en un hombre. Él es muy correcto. Para algo sentimental tiene que haber una construcción. Por ahora, simplemente somos compañeros de boxeo. Eso me encanta”.

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Flor tiene conexión con Gibrán y entrenan juntos / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Flor Vigna sobre una posible relación con el sobrino de Yahir, Gibrán Othón?

La exintegrante de LCDLFM aclaró si se daría la oportunidad de formalizar una relación con Gibrán. “Estoy en un momento de mi vida en que los hombres no son mi prioridad. Es la primera vez que estoy teniendo una carrera internacional tan fuerte. No tengo tiempo para eso. No pienso en hombres”. Y con respecto a la conexión que tenía con Ese Pérez, resaltó: “La amistad quedó rebién. Sí, volvimos a hablar. Nuestra comunicación ha sido buena onda y pura buena vibra. No hay resentimientos de nada. De hecho, lo quiero mucho”.

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Incluso compartieron un video donde aparecen bailando juntos. / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la experiencia de Flor Vigna en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Sobre su experiencia en el reality show: “La casa de los famosos fue un portal para mí. Le agradezco a cada uno de mis compañeros. Con cada uno pude mostrar una emoción diferente. De alegría, amor, enojo y tristeza. Todo eso me ayudó a tener una gran comunidad de fans”.

El aislamiento le perjudicó en muchos aspectos de su cuerpo. “El encierro fue muy difícil. Los sentimientos se agudizan al máximo. Es un experimento social en donde la mente y el corazón sufren mucho. Se me complicó no estar en mis actividades. Soy una mujer muy movida. Sentí pesado el encierro por tantas horas. Me afectó anímica y físicamente. Lo bueno fue que entrené todos los días. Bajé 4 kilos”.

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Flor Vigna / Redes sociales

Supernova Génesis y LCDLFM impulsaron la carrera musical de Flor Vigna

No solo La casa de los famosos le ayudó a catapultar su carrera musical, sino que también fue importante haber peleado en el Supernova Génesis 2026. “Estoy contenta. Siempre deseé ser una artista internacional y multifacética. Lo que provocó mi éxito musical fue la pelea en Netflix en México, y luego La casa de los famosos”.

Mencionó que gran parte de sus sencillos han sido escritos a partir de experiencias personales, como es el caso de los 2 últimos: “Fucking self love” y “Lamentablemente”, que han llegado al top 1 en poco tiempo. “Cuando escribo mis canciones, por lo general se basan en situaciones de la vida real. Pero en estos momentos estoy totalmente curada del corazón. Como bien saben, al principio del año tuve una gran depresión, por la ruptura de mi última pareja (el compositor argentino Lautaro ‘Lauta’ López)”.

Piensa regresar al boxeo. “El boxeo me ha ayudado a transformar el dolor en fuerza. Tengo la suerte de que ya me llamaron de Colombia, España, México y Argentina para pelear”, concluyó.

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