Yahir habla del ‘shippeo’ entre su sobrino Gibrán y Flor Vigna: “Me encanta” VIDEO ¿Romance confirmado?

El reciente encuentro entre Flor Vigna y Gibrán, sobrino de Yahir, avivó los rumores de un posible romance entre ellos, luego de la química que mostraron durante su convivencia.

El ‘shippeo’ llegó hasta oídos de Yahir, quien habría sido el encargado de pactar el encuentro entre ambos para un entrenamiento de boxeo. El cantante habló sobre la posibilidad de que la argentina y su sobrino inicien una relación.

¿El intérprete aprueba el posible romance? Te contamos qué dijo.

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Yahir y Gibrán Othón / Redes sociales

¿Por qué inició el ‘shippeo’ entre Flor Vigna y Gibrán, el sobrino de Yahir?

La interacción entre Flor Vigna y Gibrán surgió durante los últimos días de ‘La casa de los famosos México’ 2026, cuando los finalistas recibieron visitas de sus familiares y de algunos exparticipantes que habían sido eliminados en semanas anteriores.

Fue en ese encuentro donde Flor y Gibrán se conocieron y descubrieron que tenían un gusto en común por el ejercicio y el boxeo. Poco después, la argentina expresó su interés en convivir con el sobrino de Yahir y compartir un entrenamiento con él, propuesta que Gibrán aceptó de inmediato.

El tema tomó fuerza luego de que ambos concretaran su primer encuentro después de la final del reality. A través de redes sociales, compartieron videos de su entrenamiento, por lo que comenzaron a relacionarlos sentimentalmente y a especular sobre un posible romance.

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Gibrán aceptó entrenar con Flor Vigna / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro entre Flor Vigna y Gibrán, sobrino de Yahir?

El pasado 15 de octubre, Flor Vigna y Gibrán concretaron el entrenamiento después de la propuesta que surgió en redes sociales. Ambos coincidieron en la Ciudad de México y compartieron una sesión de boxeo que grabaron y posteriormente publicaron.

Durante el entrenamiento, Flor bromeó sobre lo exigente que era Gibrán como entrenador, mientras que él destacó que la argentina es una mujer disciplinada y tiene mucha habilidad para el deporte. La interacción entre ambos llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en hacer comentarios sobre la química entre ellos y especular sobre un romance.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió después, cuando la artista habló con Marie Claire Harp durante una transmisión en vivo y reconoció que se había sentido nerviosa al convivir con el sobrino de Yahir.

“En el entrenamiento con Gibrán, me cambié tres veces; me peinaba, me despeinaba (...) Me daba nervios, no llegaba a entender si sí o no (le parecía atractivo) y esos nervios los llevaba al boxeo.” Flor Vigna

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¿Yahir apoya un romance entre Flor Vigna y su sobrino Gibrán?

Después del entrenamiento entre Flor Vigna y Gibrán, y de que surgieran rumores de un posible romance, Yahir habló sobre el ‘shippeo’ durante una transmisión en vivo por TikTok. El cantante aclaró que, por el momento, su sobrino y la argentina son amigos y mantienen una buena relación.

El intérprete también expresó que le da alegría la buena recepción que ha tenido Gibrán entre el público, luego de que visitara ‘La casa de los famosos México’. Además, comentó que le gustaría sumarse a ellos en su entrenamiento.

Yahir / Redes sociales

Yahir reiteró que, hasta ahora, Flor y Gibrán son muy buenos amigos y que no ha ocurrido nada entre ellos “hasta ahora”. Sin embargo, lejos de rechazarlo, reconoció que el ‘shippeo’ “está bueno”.

“Gibrán y Flor son compas y se la están cotorrenado a todo dar. Me encanta que a mi sobrino lo haya adoptado la banda de la casa (...) Somos compas, no pasa nada, hasta ahorita (...) Sí, está bueno (el shippeo)” Yahir

Yahir también fue señalado recientemente por la presentación que tuvo con Edén Muñoz, en la que aseguran que perdió la voz y ya no canta igual.

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