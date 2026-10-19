Tras presentación de Yahir en concierto, piden reembolsos por “mal actuación": “Sufrió para cantar”

Luego de que Yahir participara en La casa de los famosos México 2026, mucho se habló de su regreso a los escenarios. Luego de que decidiera cancelar algunas presentaciones, su presencia en un reciente concierto causó polémica, y hasta reembolsos comenzaron a pedir. ¿Por qué?

Yahir devuelta a los escenarios tras La casa de los famosos México 2026 / Instagram

¿En qué lugar quedó Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Yahir terminó quedándose con el sexto lugar de La casa de los famosos México 2026, siendo eliminado tras 68 días del reality, y a solo una gala de poder estar presente hasta el fía de la final.

Yahir entró como uno de los favoritos del público, y pronto se ganó el respaldo no solo de la audiencia, si no también de sus compañeros por estar al frente de la cocina y las dinámicas, en una faceta como “líder”.

Entre sus polémicas más conocidas, la mayor fue cuando Mariana decidió vender el presupuesto de “la casa” para poder obtener su inmunidad, ese momento fue uno de los momentos en el que se le vio más molesto.

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Yahir se quedó con el sexto lugar de La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

Yahir regresa a los conciertos con participación en show de Edén Muñoz

Yahir ha cancelado algunos de sus conciertos próximos, según sus palabras, por un tema de salud que merma de importante manera su capacidad vocal; reflujo.

Esto pudo haberse confirmado tras su participación en el concierto de Edén Muñoz del pasado sábado 17 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En dicha presentación, Yahir cantó “No te apartes de mí”, una de sus canciones más conocidas de toda su trayectoria profesional. Aunque hubo una parte del público que coreó su canción, muchos otros desviaron su atención a su interpretación.

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Yahir en concierto de Edén Muñoz / Redes sociales

¿Yahir respondió a las críticas en redes sociales tras cantar en el concierto de Edén Muñoz?

La polémica para el exintegrante de La casa de los famosos México 2026, Yahir, no terminó en el concierto, pues en redes sociales lo tundieron por los problemas que presentó mientras cantaba.

Una de las cuentas que compartió un video con lo ocurrido fue “La tía Sandra”, quien señaló que el sonorense no cantó como “otras veces":

El cantante sonorense YAHIR SUFRIÓ PARA CANTAR como invitado en el concierto de Edén Muñoz en la plaza de toros México. X: La tía Sandra

Otros más añadieron críticas, llegando a mencionar que podría solicitarse un reembolso para aquellos inconformes con el espectáculo.

Sin embargo, otra parte del público defendió a Yahir, haciendo hincapié en que todo se debió al problema de salud que enfrenta el intérprete (reflujo):



“ Así queremos a Yahir y nos encantó verlo, no andamos ocupando reembolso ”,

”, “ Para qué hacer el oso nada más, si sabe que está enfermo para que acepta ir ” y,

” y, “ Espero que mi Yahir lindo se trate ese problema, porque él canta muy lindo ”.

A la par de esta controversia, se llegó a manejar que Yahir y su hijo Tristán habrían vuelto a separarse, luego de años en los que estuvieron distanciados.

Al momento, Yahir no se ha pronunciado con respecto a las críticas. ¿Será que reembolsará boletos?



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