Yahir revela el padecimiento ¿que le impide seguir cantando? “Un problema muy fuerte” VIDEO

Desde su paso por ‘La Academia’, Yahir se convirtió en una de las personalidades de realities más entrañables de la televisión, por lo que su llegada a ‘La casa de los famosos México’ fue muy esperada por el público, aunque eso sí, su sexto lugar dejó muchas dudas.

Durante su estancia, algo que sorprendió aún más a los espectadores fue el estado de su voz, nada parecido a lo que recordábamos del exacadémico.

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Yahir finalista de ‘LCDLFM’ / Mezcalent

Yahir es criticado por su voz en ‘La casa de los famosos México’

En una reciente entrevista con medios de comunicación, el sexto lugar de ‘LCDLFM’ se sinceró sobre las criticas recibidas, luego de que en el reality compartiera escenario con su amigo Víctor García.

Aunque el momento de los dos cantando pintaba para ser inolvidable, poco a poco se evidenció que Yahir se encontraba fuera de forma, e incluso los internautas los criticaron a más no poder:



“Que se regrese a comer huevos, porque de cantar mejor ni hablemos. Victor 10/10 el mejor”

“No sé de dónde sacan que Yahir canta, no más no le sale voz”.

“Jajaja Yahir ya no se acuerda de cantar, nada más hizo el oso”

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Yahir da detalles del estado de su voz y el padecimiento que lo limita

Tras los cuestionamientos, Yahir habló honestamente de lo que le estaba pasando y aseguró que llevaba 4 meses sin cantar, y que por si fuera poco, le habían detectado un problema de reflujo que sin duda está haciendo estragos en su voz.

Yahir / Archivo TVNotas

“La verdad estoy fuera de forma, tengo 4 meses que no canto. Tengo un problema de reflujo muy fuerte, ese es el problema. Las cuerdas no [están mal] pero sí tengo un problema de reflujo muy fuerte y no me lo he podido quitar” Yahir

El cantante dijo que ese era el motivo de que su voz no se escuchara como antes y, sin chistar, descartó algún quiste u otro tipo de problema en sus cuerdas vocales.

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¿Cómo el reflujo puede afectar a los cantantes como Yahir?

El reflujo laringofaríngeo como el que padece Yahir, es una afección que sin duda provoca problemas en los cantantes, pues en este los ácidos y gases del estómago suben hasta la laringe, lo que provoca una irritación e inflamación de las cuerdas vocales.

Cuando este tipo de padecimientos ocurren por mucho tiempo, la voz de los cantantes sufre un deterioro importante, así como fatiga vocal prematura, ronquera y la incapacidad de alcanzar notas altas.

A pesar del éxito que obtuvo en ‘La casa de los famosos México’, Yahir esta misma semana canceló una serie de conciertos que tenía programados en México, muchos aseguran que es debido a la poca venta de boletos, ¿será?