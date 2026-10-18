¿Emilio Osorio corre peligro si entra al mar? Revela la misteriosa razón por la que evita nadar

Aunque muchos pensarían que se trata de miedo o de una extraña manía, Emilio Osorio confesó que hay un motivo mucho más profundo por el que no puede meterse al mar. El cantante y actor abrió su corazón para hablar de una creencia que ha marcado su vida desde hace años. ¿Por qué Emilio asegura que debe mantenerse alejado del agua? Aquí te contamos.

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¿Por qué Emilio Osorio no puede meterse al mar?

Emilio Osorio sorprendió al revelar que evita nadar en el mar debido a una creencia espiritual que forma parte de su vida desde hace años.

Durante su participación en Los Número 1 Podcast, el hijo de Niurka Marcos aseguró que existe un motivo muy especial detrás de esta decisión. Incluso reconoció que procura mantener ciertas precauciones cuando se encuentra cerca del agua.

“Yo no me puedo meter al mar”, comentó el actor, dejando claro que esta práctica está relacionada con la manera en que entiende su espiritualidad.

Emilio Osorio “Yo tengo que tener cuidado al ingresar al mar porque, al ser hijo de Yemayá, la religión. ¿Que hace una mama? Siempre que lo tiene, siempre que lo ve, lo abraza , lo cuida. Por mis santos y por mi situación espiritual, tengo más posibilidad de que el mar me atraiga.“

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¿Qué religión practica Emilio Osorio?

Las declaraciones de Emilio despertaron curiosidad sobre las creencias que forman parte de su vida personal. Aunque el cantante no profundizó en todos los detalles de su práctica espiritual, explicó que mantiene una conexión con tradiciones relacionadas con la religión yoruba.

Esta religión y sus distintas expresiones espirituales tienen una importante presencia en países como Cuba y otras regiones de América Latina, donde se les da un papel especial a diversas deidades conocidas como orishas.

En el caso de Emilio, una de las figuras más importantes dentro de sus creencias es Yemayá, a quien considera una presencia espiritual cercana y protectora.

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Emilio Osorio / Redes sociales.

¿Quién es Yemayá y qué representa en la religión yoruba?

Yemayá es una de las deidades más reconocidas de la religión yoruba y de diversas tradiciones de origen africano. Generalmente se le relaciona con el mar, las aguas saladas, la maternidad y la protección.

Para muchos creyentes, representa una figura maternal que cuida, guía y brinda fortaleza espiritual a quienes mantienen una conexión con ella.

“Yo lo viví desde niño. Decía: ‘Claro, es mi mamá’. No se trata de tenerle miedo al mar, sino de respetar lo que puede pasar en él”. Emilio Osorio

Precisamente por esa razón, Emilio aseguró que cuando visita la playa suele acercarse al mar de una manera muy particular. Además, explicó que suele hablar con Yemayá como si conversara con una madre y que incluso acostumbra pedir permiso antes de subir a una embarcación.

“Voy al mar, saludo al mar, siento el agüita en mis pies y le digo: ‘Ay, mamá, no sé, chale, estoy triste por esto’”. Emilio Osorio

Las declaraciones de Emilio Osorio no resultan del todo sorprendentes para quienes han seguido de cerca a su familia. A lo largo de los años, Niurka Marcos ha hablado abiertamente de sus creencias espirituales y de su vínculo con la religión yoruba, una fe que también ha influido en la vida de su hijo.