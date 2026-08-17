Dueña del pato Merlín asegura tener un don, pero Priscilla, ‘la Gitana’, ¡la desenmascara! “Es una bruja de clóset”

Lo que empezó como un recorrido para presumir su nuevo hogar, desató fuertes críticas en redes. La dueña del pato Merlín, Karla Gómez, se convirtió en el centro de la conversación, luego de que usuarios detectaran una serie de objetos perturbadores en su recámara, desde figuras asociadas con Baphomet (enigmática figura con cabeza de cabra y cuerpo humano), hasta un mortero de uso esotérico, por lo que la tacharon de satánica.

Ella desmiente serlo y asegura: “Cada uno interpreta a su forma y conveniencia lo que es una imagen (en referencia a Baphomet). En mi caso, soy Wicca, practico el wiccanismo (religión neopagana moderna), llevo años en la práctica. No le hacemos daño a nadie. No hacemos sacrificios ni adoramos al diablo. No creemos en el diablo, ni en Dios”.

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La dueña del pato Merlín asegura que solo practica el Wiccanismo / Archivo TVNotas, redes sociales e IA

¿Cuál es la religión que practica Karla Gómez, dueña del pato Merlín?

Sobre la estatuilla que tiene de Baphomet, comentó: “Es una dualidad, no es el diablo, no sé por qué lo dicen. Me manejo más por todos los elementales. Manejo hadas, duendes, y eso no significa que sea la hija del diablo”.

Sobre el wiccanismo, nos dijo: “Somos personas libres, una religión es tenerte sometida. Es increíble que la gente que tiene un dogma y está en una iglesia, se atreva a hablar. Mis creencias son básicamente ser respetuosa con los animales, creer en la ley de la atracción, en la ley del universo, poner un altar y venerar a la madre Luna”.

¿Cómo venera a sus gnomos? “Son cuidadores del bosque. Los pongo cerca de un árbol o planta y les doy agua. Ellos sirven para cuidar la casa”.

¿Para qué utiliza el mortero? “Para moler hierbas donde hago velas. Las consagro y las prendo. Son para limpiar mi aura y mi entorno. Los rituales son para beneficio de mi familia y propio. Tenemos la ley de 3: Uno puede hacer lo que quiera sin dañar a nadie, si no, 3 veces 3 se te regresa”.

También lee el Tarot angélico: “Lo hago por el bien de las personas. Los ángeles hablan directamente con ellos. No cobro, porque una persona cuando tiene el don no lo hace. Yo no soy bruja, soy una persona con un don de vida”.

Dueña del pato Merlín tiene objetos particulares en su casa / Archivo TVNotas, redes sociales e IA

Así reaccionó la dueña del pato Merlín al hate en redes sociales

Así tomó el hate en redes: “Habla de la pobreza espiritual que maneja la gente. En balde que vayan a una iglesia, que se arrodillen ante un santo. Su pobreza e ignorancia es muy grande. Les tengo misericordia a todos los que están muy cerrados. Ya el tiempo les abrirá los ojos”.

¿Qué le deja ver todo esto? “Al principio fue molestia. No me dieron la oportunidad de explicar, pero no tendría por qué, es mi vida. Después me dio tristeza, descansé, medité y el universo me dijo que siguiera”.

Finalmente, aseguró que con su don cuida a su famoso pato: “Merlín trata con muchas energías, las percibe. Lo limpio con incienso. No se ha enfermado y nada le afecta”.

Dueña del pato Merlín ignora los malos comentarios / Archivo TVNotas, redes sociales e IA

¿Karla Gómez, la dueña del pato Merlín, miente sobre su religión?

Priscila ‘la Gitana’ asegura que las explicaciones de Karla son falsas:

“La Wicca venera la naturaleza, la belleza y a la Luna, que representa la fertilidad. Tienen el dios cornudo, que se relaciona con el ciclo de la vida y los bosques. En realidad, muchas wiccanas están representadas como brujas modernas. ¿Por qué dice que no es bruja? Está revolviendo cosas”. Priscila la Gitana

“La conocí y tenía colgado un pentagrama. Los wiccanos usan el tetragrama, no creen en Baphomet, y ella tiene uno. Ella misma me comentó que era bruja. Le dije: ‘Tú traes lo tuyo’, y me contestó: ‘Sí, a mí me gusta y practico esto’. Le pregunté: ‘¿Eres bruja?’, y me dijo que sí”, dijo.

“Siento que es principiante, no tiene el debido conocimiento. Hay mucha similitud entre las brujas y las wiccanas. Baphomet no forma parte de esa religión. Es una figura de ocultismo”. Priscila la Gitana

Karla no cree en el diablo.: “Se trata de respetar. Existe el bien y el mal. Las personas que somos guías espirituales o esotéricas tenemos que erradicar lo negativo. Si ella se dedica a eso está mintiendo”, indicó.

“¡Es bruja de clóset! No lleva un nivel de bruja, porque lo está negando. Es una persona tibia y no llega a wiccana, porque no tiene el conocimiento. El altar wiccano es diferente a como ella lo tiene. Está de moda poner de todo un poco, pero ella no sabe”. Priscila la Gitana

Sobre que Karla lee el Tarot y no cobra, dijo: “Que me disculpe, no tiene el don. La energía (trabajo) siempre se cobra. La persona tiene que venir a hacer un sacrificio, paga por estar bien. Ella se escuda, no sabe lo que está haciendo. Si no cobra, es porque no tiene conocimiento de lo que está haciendo. El ‘no cobrar’ fue inventado por las brujas que no sabían trabajar”.

Karla tiene misericordia de quienes la critican. ¿Qué espera Priscilla que le responda Karla? “Se va a salir por la tangente. Si ella abrió su casa y su espacio energético, como su altar, no puede decir que a nadie le debe importar. Debe dar una explicación de cada elemento y te juro que no sabe ni siquiera por qué los tiene. No puede tener a Baphomet en su recámara, porque está interfiriendo con su energía. No tendrá descanso y este ser no va ahí”, concluyó.

Afirman que la dueña del pato Merlín sí practica la brujería / Archivo TVNotas, redes sociales e IA

¿En qué consiste la religión Wicca?

Es una religión neopagana moderna fundada en Inglaterra a mediados del siglo XX, por Gerald Gardner. Basada en el respeto hacia la naturaleza, el ciclo de las estaciones y la práctica de la magia blanca o ritual. Rinde culto a la diosa Madre, vinculada a la Luna, la fertilidad y la Tierra, y al dios Astado (asociado al Sol, la fauna y naturaleza salvaje). Su símbolo central es el pentáculo (estrella de cinco puntas dentro de un círculo). El wiccanismo no reconoce la figura del diablo ni del mal demoníaco.

¿Quién es Baphomet?

Aparece por primera vez en el siglo XII, en registros del juicio contra los caballeros templarios (1307), acusados por la Inquisición de adorar a un ídolo pagano con ese nombre.

Es un símbolo de dualidad y equilibrio. En el ocultismo y la alquimia tradicional, representa la unión armónica de los opuestos del universo: masculino y femenino, expresada en el torso, con pechos y atributos masculinos.

Tiene el cuerpo antropomorfo, con rasgos de macho cabrío. Sus brazos apuntan en direcciones opuestas hacia 2 lunas (una clara y una oscura). En los brazos lleva inscritas las palabras latinas solve (‘disolver’) y coagula (‘unir’).

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