La familia Fernández tiene un motivo más para celebrar. Entre fuegos artificiales, emoción y abrazos, Camila Fernández descubrió el sexo de su segundo bebé. El anuncio enterneció a sus seguidores y confirmó que un nuevo integrante llegará muy pronto a la famosa dinastía del regional mexicano.

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Camila Fernández anunciando que está embarazada / Redes sociales

¿Cuál es el genero del segundo bebé de Camila Fernández? La cantante lo revela con fuegos artificiales

Camila Fernández, cantante de regional mexicano e hija de Alejandro Fernández, compartió uno de los momentos más especiales de su embarazo al realizar una fiesta de revelación de género junto a su esposo, Francisco Barba.

La pareja organizó una celebración muy al estilo mexicano, utilizando un tradicional castillo de fuegos artificiales para descubrir si esperaban una niña o un niño, generando expectativa entre familiares y amigos.

Tras una cuenta regresiva llena de emoción, las luces se pintaron de color azul, confirmando que la intérprete está esperando un niño, su segundo hijo y el primer varón de la familia.

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¿Cómo reaccionaron Camila Fernández, Francisco Barba y su hija Cayetana?

La noticia provocó una ola de alegría entre los asistentes. Camila Fernández y Francisco Barba no pudieron ocultar la emoción al enterarse de que pronto recibirán a un niño en su hogar.

Por su parte la hija mayor de la pareja, protagonizó uno de los momentos más tiernos de la celebración al abrazar a su papá mientras todos celebraban el anuncio.

Después de compartir el resultado, la cantante acompañó el momento con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Charrito y de a caballo”, haciendo referencia a las raíces de la familia Fernández.

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¿Cuándo nace el segundo bebé de Camila Fernández y cuántos meses de embarazo tiene?

Semanas antes de la revelación, Camila Fernández compartió algunos detalles de su embarazo durante una entrevista con Los Angeles Times, donde habló sobre esta nueva etapa en su vida.

La cantante dio a conocer que en noviembre cumplió cuatro meses de gestación, por lo que se espera que su segundo hijo nazca a finales de abril de 2027.

Hasta antes de descubrir el sexo del bebé, la artista todavía no contemplaba posibles nombres, pues quería esperar a conocer si se trataba de una niña o un niño antes de comenzar a elegir opciones.

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Camila Fernández anunció su embarazo en pleno concierto / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Camila Fernández y cuántos nietos suma Alejandro Fernández en 2027?

Camila Fernández se convirtió en madre por primera vez en marzo de 2021 junto a su esposo, Francisco Barba. Desde entonces, la cantante ha compartido algunos de los momentos más importantes de su etapa como mamá.

La intérprete también ha hablado de los desafíos que enfrentó para volver a embarazarse. Después del nacimiento de su primera hija, sufrió un embarazo ectópico, una situación que terminó con la pérdida del bebé y marcó profundamente a la familia. Meses más tarde, en agosto de 2026, recibió una noticia que le devolvió la ilusión: estaba embarazada nuevamente. Ahora, con la llegada de su segundo hijo prevista para abril de 2027, la pareja celebra una nueva etapa llena de esperanza.

El nacimiento también representa una gran alegría para Alejandro Fernández, quien sumará un nuevo nieto a la familia. El cantante se convirtió en abuelo por primera vez en 2021 y, posteriormente, recibió a otras dos nietas por parte de uno de sus hijos.

Con la llegada del bebé de Camila Fernández y Francisco Barba, la dinastía Fernández continuará creciendo. Mientras tanto, la cantante disfruta cada etapa de su embarazo rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes esperan con emoción la llegada del nuevo integrante de la familia.