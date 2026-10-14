Camila Fernandez comparte en emotivo VIDEO las reacciones de su familia al revelar su embarazo

A inicios de octubre, Camila Fernández reveló públicamente que está embarazada y en espera de su segundo bebé durante un concierto en Guadalajara.

Ahora, la cantante compartió cómo fue la revelación dentro de su núcleo familiar, y cómo fue que reaccionaron a la noticia del nuevo integrante de la familia.

¿Cómo fue el evento?

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Camila Fernández / Redes sociales

¿Cómo anunció Camila Fernández su segundo embarazo por primera vez?

El primer anuncio de este nuevo embarazo de la hija de Alejandro Fernández, fue durante su concierto del pasado 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

Mientras interpretaba ‘Hermoso cariño’, uno de los temas más emblemáticos de su abuelo, Vicente Fernández, la cual estaba cantanto con una emoción particular, Camila gritó a su público: "¡Estoy embarazada!”.

Camila Fernández anunciando que está embarazada / Redes sociales

La artista también subió el clip del momento en redes sociales junto a este mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”.

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Así reaccionó la familia Fernández al enterarse del embarazo de Camila

Días después de revelar su embarazo en vivo, Camila Fernández compartió en sus redes sociales un video en el que mostró cómo fue el anuncio a su familia.

En el clip, con ‘Hermoso cariño’ de fondo, se observa una gran mesa en lo que parece ser una hacienda, donde se reunió la familia Fernández, así como los seres queridos de su esposo.

En una gran pantalla, la cantante mostró las primeras imágenes de los ultrasonidos, que permitieron a sus familiares conocer más sobre el bebé que viene en camino.

Posteriormente, aparecen varias escenas con las reacciones de sus seres queridos, entre las que destacan la emoción, la felicidad y la sorpresa. También se observa a los invitados brindando para celebrar la llegada del nuevo integrante de los Fernández.

Asimismo, Camila recibe abrazos de sus seres queridos, especialmente de su papá, Alejandro Fernández, quien se mostró feliz con la noticia. La cantante también compartió este momento bailando y cantando junto a su esposo y su primera hija, quien nació en 2021.

La publicación estuvo acompañada de una breve descripción que dice: “Estas caras lo dicen todo”.

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¿Quién es el esposo de Camila Fernández?

El esposo de Camila Fernández es Francisco Barba, un hombre que mantiene un perfil discreto y no pertenece al medio del espectáculo. Es originario de Guadalajara, y se dio a conocer públicamente por su relación con la hija de Alejandro Fernández.

La pareja se casó el 1 de agosto de 2020, después de aproximadamente nueve meses de noviazgo, en una ceremonia religiosa celebrada en Guadalajara y en marzo de 2021, se convirtieron en padres de su primera hija.

Camila Fernández tuvo un embarazo ectópico en el pasado, y este 2026 vive nuevamente la etapa para convertirse en mamá por segunda vez.

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