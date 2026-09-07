Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, niega celos de Camila y Alex: “El sol sale para todos”

El cantante Ramón Fernández, de 29 años, hijo de Vicente Fernández Jr., continúa trabajando para abrirse paso en la música y demostrar que tiene talento y personalidad propia, y de esa forma construir su camino dentro del legado de la dinastía Fernández. Lejos de entrar en comparaciones con sus primos Camila y Alex, revela cómo ve el éxito de sus familiares y deja claro que cada uno tiene su propio momento para brillar.

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¿Ramón Fernández tiene rivalidad con sus primos Alex y Camila? Esto dijo el cantante

Ramón Fernández, quien busca conquistar el género de country tumbado, comentó: “Siempre he sido una persona que se enfoca en lo suyo. Gracias a Dios, he podido cumplir y vivir mi sueño de la mano de mi disquera, y feliz”.

Destacó que para él es muy importante la familia: “Ellos son mi sangre, el día que se presente la oportunidad, sé que ahí vamos a estar para apoyarnos. El sol sale para todos. Siento que estoy haciendo algo diferente y no se puede comparar con otros géneros o ritmos. Cada quien su estilo y lo que ama, y deseándoles todo el éxito”.

Aunque pertenece a una de las familias más importantes de la música mexicana, Ramón sabe que hacerse de un nombre propio no es tarea sencilla. Habló de los retos que ha enfrentado en este proceso y, al cuestionarlo sobre si existe algún tipo de celos o rivalidad con sus primos Alex y Camila, quienes han logrado mayor proyección y cuentan con un importante respaldo en sus carreras, respondió:

Ramón Fernández “Ellos decidieron presentarse antes que yo. Son unas personas talentosas, hermosas. Sé que están cumpliendo su sueño. Ellos, desde un inicio, han contado con el apoyo, y ahora yo estoy agradecido por esa cobija que te ayuda a hacer esa realidad”.

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¿Ramón está distanciado de su papá Vicente Jr.? Esto respondió sobre su relación

En otro tema, sobre los rumores de un supuesto distanciamiento con su papá, Vicente Jr., Ramón Fernández respondió:

“Yo, feliz de contar con su presencia y que esté aquí apadrinándome, que esté en las buenas y en las malas. Ahora que soy papá entiendo muchas cosas y agradezco contar con él. Siento que es importante tener esa relación con él, como prioridad. Nadie es perfecto y, al final del día, aprendemos que contar con tu sangre es fundamental”.

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¿Qué herencia recibió Ramón de su abuelo Vicente Fernández?

Lo cuestionamos sobre la herencia que recibió de su abuelo, Vicente Fernández: “Traté de sacarle los mejores consejos y tomar el ejemplo de todo lo que hacía. Lo admiro tanto, que lo único que me dejó de herencia es lo que he mencionado: Tomar su ejemplo de cómo empezó y hasta dónde llegó, es increíble. Mi abuelo fue albañil y se convirtió en uno de los mejores cantantes del mundo”.

Finalmente, el joven cantante nos compartió cuál es el objetivo que quiere lograr con su proyecto musical.

“Para mí, esto es felicidad, terapia. Busco desahogarme con mis canciones y conectar con el público, ya que la música me ha ayudado en mis mejores y peores momentos. Es justo lo que quiero hacer: Cambiar la historia y hacer sentir y motivar a la gente. Por eso saqué, en country tumbado sierreño, el tema ‘Sabes’, y feliz, porque es un género que me gusta mucho y me cambia la manera de sentir”.

¿Quién es Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr. y nieto de Vicente Fernández?

Es el hijo menor de Vicente Jr., del matrimonio con Sissi Penichet, con quien tuvo cuatro hijos: Vicente III, Sissi, Fernanda y Ramón.

Ahora, Ramón se ha abierto camino por sí solo en el mundo de la música, en el género country pop, con este primer EP, titulado Para ti. Recientemente, lanzó el tema “Sabes”, en country tumbado.

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