Hace algunas horas finalmente conocimos al décimo eliminado de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, reality en el que hemos visto uno que otro encontronazo entre sus participantes, sobre todo Ivonne Montero y Niurka Marcos, personalidades que ya traían problemas desde programas pasados.

Aunque las cosas entre ambas habían permanecido aparentemente en calma, este domingo de eliminación todo pareció dar un vuelco luego de que el ex de Niurka, el famoso Bobby Larios apoyara públicamente a Montero, ¿cómo estuvo? Aquí te contamos todos los detalles.

Ivonne Montero vs Niurka en La granja VIP / Captura de pantalla

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¿Por qué Niurka e Ivonne Montero han tenido problemas en ‘La granja VIP’?

Los problemas entre ambas vienen de varios años atrás, específicamente desde su paso por ‘La casa de los famosos 2’ de Telemundo en 2022, pues aunque Niurka y Montero formaban parte de la misma alianza, en algún punto la actriz nominó a la vedette, lo que sin duda provocó la furia de la cubana.

Cuatro años después de dicho quiebre, ambas coincidieron en ‘La granja VIP’, reality en el que parecía que todo había quedado en el pasado, pues incluso estuvieron de acuerdo en llevar la fiesta en paz, no obstante los rocen entre ambas pronto llegaron.

Uno de los más sonados ocurrió cuando Montero puso un pequeño altar de Muertos en memoria de Fabio Melanitto, padre de su hija, y sin más, Niurka apagó la vela eléctrica que adornaba la ofrenda, asegurando que le molestaba para dormir. Por si fuera poco, la vedette ha dicho que Montero se hace la víctima para ganar la simpatía del público y Montero ha llamado a Niurka manipuladora y desleal.

Ivonne Montero vs Niurka / Captura de pantalla

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¿Por qué Bobby Larios le mandó un mensaje a Ivonne Montero en ‘La granja VIP’?

Como si la tensión entre ambas no fuera suficiente, este domingo 15 de noviembre de 2026, cuando se estaba llevando a cabo la décima eliminación, Montero recibió un inesperado mensaje de apoyo del exterior, de nada más y nada menos que de Bobby Larios, quien es su amigo cercano y exesposo de Niurka.

Larios además de darle palabras de apoyo a la actriz también lanzó una indirecta para la vedette, misma que evidentemente no fue tomada de la mejor manera por Niurka.

“Te quiero dar un consejo de corazón, flaca: dale con todo, no dejes que nada ni nadie apague esa luz que tienes maravillosa. Esas rémoras que están a tu alrededor, tú sabes perfectamente bien te lo estoy diciendo y por quién te lo digo. Échale con todo, acuérdate muy bien que rendirse jamás, Ivonne, jamás, que no te apaguen esa luz tan maravillosa que tienes. Aquí te queremos mucho” Bobby Larios

Ivonne agradeció el mensaje de su amigo, mientras Niurka sonreía a apesar de estar sumamente molesta, y para rematar le pidió al conductor permiso para enviarle un mensaje a su ex: “Dile a Bobby que chi***. Me desahogué, no me podía quedar con eso atragantado. Dile que qué mensaje más triste le mandaron a la pobre de Ivonne”.

Weeeeey Ivonne Montero siendo icónica y recibiendo mensaje de Bobby Larios JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAA. La pdja de Niurka ni porque recibió el msj de su chichifo se puso feliz, quedó mega ARDIDA.🫵🏻😭 Y encima metiéndose con el papá de Ivonne 💀💀💀 #LaGranjaGala https://t.co/rbFMhOhz7O — HumoryFarandula01 (@HumoryFarandu01) November 16, 2026

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¿Cuando estuvieron casados Niurka Marcos y Bobby Larios?

Bobby Larios y Niurka Marcos se conocieron durante las grabaciones de la novela “Velo de novia”, producción a cargo de Juan Osorio, en ese entonces esposo de la vedette. Aunque muchos aseguran que Marcos le fue infiel al productor con Larios, ellos mencionan que su relación únicamente era laboral, y que el amor entre ellos nació después.

En 2004 Bobby y Niurka contrajeron matrimonio, sin embargo su relación no duró mucho pues en 2006 firmaron el divorcio en medio de dimes y diretes. Hoy en día hay muchos que afirman que Emilio Osorio, no es hijo de Juan Osorio, sino de Bobby Larios debido al gran parecido físico entre ambos.