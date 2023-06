Bobby Larios habla como nunca de su supuesta paternidad de Emilio Osorio: “Es muy parecido”

Niurka Marcos arremetió contra José Manuel Figueroa tras haber dudado de la paternidad de Juan Osorio.



José Manuel Figueroa desató controversia, luego de poner en duda que el productor, Juan Osorio, es el verdadero padre de Emilio Osorio, quien actualmente se encuentra dentro de La casa de los famosos México.

Lo anterior, ya que en un encuentro con la prensa, el cantante quiso defender a su pareja Marie Claire de las críticas por su participación en el reality, por lo que revivió el polémico tema sobre el verdadero papá de Osorio Marcos.

Emilio Osorio vive con Juan Osorio, pero aun así procura estar pendiente de su madre y hermanos. / Archivo

Niurka Marcos fue de las primeras en reaccionar y, como era natural, arremetió contundentemente contra el prometido de Marie Claire Harp. También Juan Osorio habló al respecto.

Después, José Manuel le pidió disculpas públicas a Niurka, así como al productor de telenovelas, donde reiteró que fue un completo malentendido, ya que él desconocía quién era el padre de Emilio.

Marie Clarie Harp es prometida de José Manuel Figueroa. / Clasos/YouTube: Hoy

Ahora, Bobby Larios respondió al hijo de Joan Sebastian y dejó claro que no tiene nada que ver con la paternidad de Emilio Osorio, pese a que haya tenido un sonado romance con Niurka Marcos.

“Es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo. Si la gente se da cuenta, como lo digo yo y muchos reporteros saben que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara”, dijo Larios para Ventaneando.

Así lo dijo Bobby Larios:

Y añadió: “Y la gente (dice) ‘no, si es tu hijo’… Bueno, piensen lo que quieran, pero no. Definitivamente, no es mi hijo. Ellos lo saben, el señor lo sabe. Y si fuera mi hijo, yo hubiera luchado y peleado por él, como lo hice con el que tengo ahora, que gracias a Dios, lo luché, lo peleé y aquí está conmigo”.

Finalmente, el ex de ‘La mujer escándalo’ dio a conocer que el que hagan especulaciones sobre él y Emilio, lo único que le causa es “risa”: “Es coincidencia y me causa gracia cuando la gente me escribe eso”.