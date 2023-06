¡Hay tiro! Sofía Rivera Torres y Cecilia Galliano protagonizan tremendo “agarrón” en vivo

Cecilia Galliano externó su postura ante la “estrategia” que llevó a cabo Sofía Rivera Torres, en LCDLFM.

Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda eliminada de La casa de los famosos México, ya que el público decidió votar para salvar a Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Por lo que, la conductora asistió a la post-gala, para hablar de su experiencia en la competencia.

Sin embargo, la también esposa del conductor, Eduardo Videgaray, sigue envuelta en la polémica, de modo que defendió su postura ante el “juego pesado” que usaron como estrategia sus compañeros, al “sobajarla” solo por ser mujer.

Cecilia externó su postura ante la manera de actuar de Sofía. / Instagram: @cecilia_galliano

A raíz de esto, Cecilia Galliano cuestionó a Sofía sobre si no estaba enterada de que era un juego y “se valía todo”, así como que en un reality de estos “no se va a hacer amigos”.

Sofía contestó un tanto molesta y cuestionó a Galliano sobre si en algún momento había tenido la oportunidad de participar en una competencia de este tipo, ya que “hablar desde afuera”, es muy “fácil”.

Sofía Rivera Torres defendió el hecho de que sus compañeros la “sobajaron” y por eso se cambió de cuarto. / Instagram: @sofiariveratorres

“Es que mira, es muy fácil opinar de afuera, pero cuando estás dentro y estar ahí 24/7, se vuelve una montaña rusa terrible”, comentó Rivera.

Asimismo, Rivera le propuso a Cecilia que entrara LCDLFM y “hablara con provecho": “Para que se trague sus palabras, para que nos enseñes cómo se hace, Ceci”.

A lo que la conductora de la post-gala respondió un tanto molesta: “No te voy a enseñar cómo se hace, pero sí creo que es importante no tener esta grieta de mujeres hombres, yo soy una mamá de un niño y de una niña”.

Así fue la discusión entre Cecilia y Sofía:

Y añadió: “Entonces, para mí es muy importante hacer esta separación (…) Creo que falta más amor en los seres humanos, más empatía, entre los seres humanos. No pasa si eres sexo femenino o masculino”.

Cecilia Galliano dejó claro que no está en contra de cómo actuó Sofía en la casa. No obstante, consideró que “no jugó correctamente”.

“Cuando tú des amor, vas a recibir amor. Esa es la frase de nuestra familia. Entonces, para mí es importantísima esa frase y no importa si eres mujer. Da amor y pide respeto. Si eres hombre, trata a la mujer, etc.”, dijo la argentina.

Sofía Rivera Torres, esposa de Eduardo Videgaray, fue la segunda eliminada del reality. / Instagram: @sofiariveratorres

Además, Galliano puntualizó que: “No es un consejo, te estoy diciendo como yo lo veo. Para mí, como yo he visto en todos lados, hay agresión para ti, hay agresión para los chicos. Digo, ¿por qué la agresión? Es un juego. O sea, están jugando un juego, no creo que nada se hace personal (…) No es, si es mujer u hombre, el ataque agresivo no está bueno”.

Usuarios aplauden a Cecilia Galliano por “poner en su lugar” a Sofía Rivera Torres

Este momento se hizo viral rápidamente y usuarios festejaron que Cecilia Galliano pusiera “en su lugar” a Sofía Rivera Torres.

“Pusiste en su lugar a la Sofia. Tú sí sabes las cosas como son jaja”, “Hoy Sofía le trató feo a Ceci, cero humildad en esa mujer, Ceci defendió muy bien el bien común en ambos sexos”, “Pusiste en su lugar a Sofia con guante blanco. Barriste con ella”, “Bravoooo Cecilia, tú eres la única que le ha dicho a Sofia las cosas como son”, fueron algunas reacciones.