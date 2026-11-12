La granja VIP: Ivonne Montero explota en gala y expone supuesto favoritismo por Niurka: “No me parece” VIDEO

Tras la polémica salida de Natalia Alcocer de ‘La granja VIP’, el reality no se ha librado de las controversias ni de los conflictos internos entre los granjeros.

Esta vez, fueron Ivonne Montero y Niurka quienes protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes que se han visto durante las galas del programa, al punto de que el conductor y la propia producción del reality terminaron involucrados.

La protagonista de ‘La loba’ incluso señaló una supuesta preferencia hacia Niurka, pues consideró que no le permitieron concluir sus argumentos.

¿Cómo fue el pleito y en qué terminó? Te contamos.

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Ivonne Montero y Niurka Marcos / FB: Ivonne Montero / FB: Niurka & Bruno Oficial

¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Niurka en la gala de nominación de La granja VIP?

Todo ocurrió durante el turno de Ivonne Montero para nominar, cuando eligió a Niurka como su primera nominada y tuvo que explicar los motivos de su decisión.

Mientras Ivonne intentaba exponer sus razones, Niurka la interrumpió en repetidas ocasiones, impidiéndole concluir su discurso. La dinámica de interrupciones y discusiones se extendió durante varios minutos, al punto de que el conductor tuvo que intervenir para pedir respeto durante la gala y ofrecerle una disculpa a la actriz por no haber podido terminar de expresar sus argumentos.

Incluso, mientras Ivonne daba su discurso, Niurka comenzó a discutir con Manelyk, con quien ya había protagonizado un enfrentamiento minutos antes. Esta situación provocó el enojo de Ivonne Montero, quien terminó confrontando al conductor y haciendo fuertes declaraciones al señalar una supuesta preferencia hacia Niurka.

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Ivonne Montero vs Niurka / Captura de pantalla

¿Ivonne Montero denunció preferencias de la producción por Niurka?

Cuando el conductor del programa le ofreció una disculpa a Ivonne Montero, ella la rechazó y argumentó que no le parecía justo tener que limitarse y dejar inconclusos sus argumentos debido a que Niurka no respetaba su turno. Además, señaló que no era la primera vez que ocurría una situación similar y cuestionó que quienes tuvieran que quedarse callados y sin terminar sus posicionamientos fueran precisamente quienes señalaban a la vedette.

“No te acepto la disculpa, yo tengo que terminar mi argumento (...) Me quieres callar a mí, no me parece, sinceramente. Estamos cayendo al mismo juego de que soy yo quien tiene que bajar la cabeza para que la señora termine.” Ivonne Montero

Después de una pausa en la gala, el conductor le pidió a Ivonne que continuara con su siguiente nominación. Sin embargo, la actriz volvió a manifestar su molestia y aseguró que no la dejarían concluir su posicionamiento contra Niurka. Incluso, señaló que la producción del programa “no lo sabía manejar”, pues, desde su perspectiva, no se aplicaban sanciones a la cubana por interrumpir a sus compañeros y la situación simplemente se dejaba pasar.

“Entonces no se me va a permitir continuar con lo que yo tenía que decirle a la señora... No lo sabemos manejar, ok, entiendo... La conclusión es que yo no voy a poder dar mis argumentos con la libertad y con el derecho de voz que tengo... Entonces eso va a seguir sucediendo hasta que no emitamos castigos que valgan la pena... Al momento de hablar, resulta que no puedo y no se puede manejar de una manera ordenada.” Ivonne Montero

Aunque Ivonne no afirmó textualmente que existiera una preferencia hacia Niurka, sus declaraciones dejaron ver su inconformidad con la manera en que se manejaban estos enfrentamientos. La actriz consideró que, una vez más, sus compañeros terminaban siendo los afectados por las interrupciones de la vedette, sin que hubiera consecuencias para ella.

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Ivonne Montero se va sobre la producción de @lagranjavipmx y con justa razón. No la dejaron darle réplica a Niurka. Producción VIEEEEEEJA! ¿Así o más favoritismo? #LaGranjaVIPMX #LaGranjaVIP #LaGranjaMX #LaGranjaAsamblea https://t.co/Ym0MC9PUo0 — Gerardo Perry (@gerardoperry) November 12, 2026

¿Por qué se habla de un supuesto favoritismo hacia Niurka en La granja VIP?

Ivonne Montero no ha sido la única en señalar este tipo de situaciones con Niurka. En redes sociales también han surgido críticas hacia la producción del reality por una supuesta preferencia hacia la vedette, y detrás de esta polémica habría una posible explicación.

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la empresa productora de ‘La granja VIP’ tendría cierto interés en favorecer a Niurka debido a que estaría negociando con ella la realización de una bioserie sobre ella Según esta versión, su participación en el reality estaría relacionada con el desarrollo de dicho proyecto, por lo que presuntamente buscarían protegerla durante la competencia.

“Ella les negoció venderles su vida (a la producción) para hacer una bioserie. ‘Mamá Niu’ tiene un trato especial en ‘La granja VIP’, porque al parecer, está negociando con esta gente afuera para llevar su vida a una bioserie. Cuando ‘mamá Niu’ hace berrinches, siempre les menciona ‘si no, no se va a armar eso'; entonces la producción accede a tratarla bien. Y el famoso ‘eso’ es que ‘mamá Niu’ está negociando para que ella, pueda tener su bioserie.” Gabo Cuevas

Sin embargo, es importante señalar que esta información fue revelada por el periodista y, hasta el momento, no existe una confirmación oficial que respalde sus declaraciones. Tampoco se ha anunciado formalmente la realización de una bioserie sobre Niurka ni se ha comprobado que exista algún tipo de favoritismo hacia ella por parte de la producción.

En el desenlace del juego, Niurka quedó nominada en La granja VIP tras tener una alta cantidad de votos en la asamblea de nominación.

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