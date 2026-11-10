¿La salida de Natalia Alcocer de ‘La granja VIP no fue por salud mental? Destapan el verdadero motivo VIDEO

En la novena gala de eliminación, Natalia Alcocer sorprendió al pedir su salida de ‘La granja VIP’, en medio de polémicas que había tenido por ausencias y conflictos con otros granjeros en días anteriores.

Mucho se empezó a especular sobre los motivos de su salida y se habló de que todo se debió a una crisis de salud mental. Sin embargo, en las últimas horas, ha circulado información de que las razones de su salida serían más fuertes.

El periodista, Gabo Cuevas, reveló que esa decisión de Natalia se habría debido a un fuerte problema familiar. ¿Qué fue lo que dijo?

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Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Natalia Alcocer de ‘La granja VIP’?

Al inicio de la novena gala de eliminación, cuando presentaron a los granjeros nominados, entre ellos Natalia Alcocer, ‘la Vikinga’ pidió a las cámaras abandonar el programa de manera voluntaria, argumentando que debía priorizar su salud mental.

Desde días antes se había especulado sobre su posible salida, pues el viernes previo a la gala se ausentó de las instalaciones de la granja durante gran parte del día. Incluso, sus compañeros notaron que su clóset estaba vacío, lo que habría levantado sospechas de que tenía intenciones de abandonar el reality.

Sin embargo, horas después regresó a la competencia, aunque algunos de sus comentarios posteriores ya apuntaban a una posible salida del programa.

Finalmente, Natalia Alcocer terminó su participación en ‘La granja VIP’ el pasado 8 de noviembre.

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Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Cuál habría sido el verdadero motivo por el que Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP’?

Aunque inicialmente se habló de que la salida de Natalia Alcocer se debía a un tema de salud mental, ahora ha surgido nueva información que apunta a que habría otros motivos detrás de su decisión.

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, quien también fuera amigo de Natalia, ella habría pedido hablar con su familia luego de que le enviaran una señal con cohetes la noche del jueves, lo que presuntamente le habría advertido que algo no estaba bien en su entorno familiar.

Según la versión del periodista, el problema estaría relacionado con su expareja, Michael Cohn del Real, quien habría dejado de cuidar a las hijas de Natalia mientras ella permanecía en el reality.

Gabo Cuevas señaló que Michael se habría molestado por el comportamiento de la actriz con Pablo Montero dentro del programa, por lo que habría decidido aceptar ofertas de trabajo y dejar de hacerse cargo de las pequeñas.

“Michael trabaja de imagen en los antros, vende perfumes en tiendas departamentales, y es un chavo que así se ha ganado la vida (...) Michael empezó a perder la motivación de cumplir con la palabra de cuidar los intereses de Natalia por el desempeño que está teniendo ella adentro (...) A Michael lo empezaron a sacar y sijo ‘oye, no me puedo esperar a que ella gane dinero, yo pierda oportunidades, entonces yo voy a aceptar los llamados.’” Gabo Cuevas

El periodista también comentó que Michael se habría comunicado con un familiar de Natalia para informarle sobre su decisión y expresarle su inconformidad con la actitud que ella estaba mostrando en el reality. Sin embargo, ese familiar habría contactado al padre biológico de una de las hijas de Natalia, con quien ha mantenido un conflicto legal.

“Michael le pide apoyo a un familiar de Natalia, y entonces él le llama y le dice ‘oye, no puedo tener la responsabilidad de las niñas porque me están saliendo oportunidades laborales y no me aprece que estas niñas vean lo que su mamá está haciendo en el reality’ y le entrega a las niñas (...) Este familiar buscó al papá biológico de las niñas por las que ella decidió emprender un proceso, que es una persona muy pública” Gabo Cuevas

Ante este panorama, Natalia habría decidido abandonar la competencia para regresar con sus hijas y evitar que la situación familiar se agravara. No obstante, hasta el momento, la actriz no ha confirmado públicamente esta versión, por lo que se trata de información atribuida al periodista.

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Natalia no salió x “salud mental” , Michael su NOVIO la sacó 👀 sabemos q Gabo miente pero mentiría de su amiga? 🤷🏼‍♀️ Al parecer llamaron al papá de las niñas. Al q Natalia no lo deja verlas… al q metió a la cárcel y salió apenas hace unos meses. #LaGranjaGala #LaGranjaVIP https://t.co/OWhjHgeaUK — Alexa 💕💖 (@Andywwish) November 10, 2026

¿Natalia Alcocer será penalizada por abandonar voluntariamente ‘La granja VIP’?

Al momento de solicitar su salida, el conductor del programa le señaló a Natalia que su decisión tendría consecuencias, algo que ella aceptó y aseguró que asumiría con responsabilidad.

Aunque no se mencionó explícitamente qué tipo de sanciones podría enfrentar, se ha especulado sobre una posible multa económica por incumplir el contrato con la producción.

En caso de que deba cubrir una penalización económica, la cantidad que tendría que pagar rondaría los 900 mil pesos, de acuerdo con información que se filtró durante la primera temporada, cuando otra participante abandonó el programa.

No obstante, hasta el momento no existe información oficial sobre las sanciones que enfrentará Natalia por su decisión de abandonar voluntariamente la competencia.

Su participación en el reality estuvo marcada por diversas polémicas. Recordemos que Natalia Alcoce rtuvo una crisis emocional que, posteriormente, ella misma reconoció que había sido parte de una estrategia dentro del programa.

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