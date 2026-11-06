La granja VIP 2026: ¿Natalia Alcocer negoció su pase a la final tras intentar abandonar reality? ¡Esto dicen!

Durante la tarde de este 6 de noviembre se manejó, no solo en redes sociales, si no también entre granjeros, la supuesta salida “definitiva” de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026. Después de que regresara con sus compañeros, se empezó a especular sobre las razones de dicha decisión. ¿Qué pasó?

¿Natalia Alcocer salió de La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Natalia Alcocer había abandonado La granja VIP 2026 HOY, 6 de noviembre?

Los rumores indicaban que Natalia Alcocer había decidido salir de La granja VIP 2026 este viernes, según diversas publicaciones en redes sociales. Cuentas de X e Instagram compartieron fragmentos de la transmisión en vivo las 24 horas, en los que se ve a los participantes del reality conversando sobre la ausencia de su compañera.

Manelyk, ‘Bebeshita’ y algunos otros notaron que el clóset de Natalia estaba vacío, además de haberse dado cuenta que sus cosas no se encontraban guardadas como de costumbre.

Después, granjeros comenzaron a bromear sobre la oportunidad de poderse quedar con el espacio que Natalia utilizaba en el guardarropa. ¿Qué ocurrió después en el reality?

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Aseguran que Natalia Alcocer salió de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Aseguran que Natalia Alcocer presuntamente regresó a La granja VIP 2026 por negociación

Al inicio de la gala de La granja VIP 2026 de este viernes 6 de noviembre, el primer tema mencionado por los conductores fue lo ocurrido con Natalia Alcocer, quien se había ausentado unas horas de las instalaciones.

Para aclarar los rumores, el conductor refirió que Alcocer decidió SÍ continuar en la competencia, y que todo se debió a una crisis emocional que sufrió.

Lo que muchos comenzaron a especular fue que Natalia presuntamente podría estar garantizada entre las finalistas, pues al inicio del programa el conductor dijo: “ Rumbo a la final, ¿cómo enfrentará Natalia... en dado caso? ”.

Las anteriores palabras dieron pie a que internautas creyeran que Natalia presuntamente hubiese negociado su estancia en el reality a cambio de su llegada a la final. Cabe señalar que esto NO es información oficial, y solo se trata de interpretaciones de usuarios en redes. ¿Tú qué dices?

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¿Natalia Alcocer negoció ser finalista en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Natalia Alcocer podría ser eliminada de La granja VIP 2026 próximamente?

Natalia Alcocer sí podría ser eliminada de La granja VIP 2026 el próximo domingo, pues se encuentra en la lista de los nominados con riesgo de salir el 8 de noviembre.

Esta es otra de las teorías que han surgido en comentarios, pues su salida el domingo podría ser más “creíble” y “lógica” para los televidentes, reduciendo la polémica que ya existe alrededor del programa. ¿Será?

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