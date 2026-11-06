La granja VIP 2026: ¿A quién traicionó ‘la Bebeshita’ HOY, 6 de noviembre? ¡Así quedó la tabla de nominados!

Luego de que ‘la Bebeshita’ se convirtiera en la primera nominada de la novena semana de La granja VIP 2026 tras el legado de Pablo Montero, la creadora de contenido logró salir de la placa de nominados después de la inesperada ‘traición’ de Niurka Marcos. ¿Quién será el granjero traicionado? ¡Te contamos todos los detalles!

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Bebeshita tiene en su poder la ‘traición’ de la novena semana de La granja VIP. / Foto: IG/bebeshitadany

¿Cómo logró salvarse ‘la Bebeshita’ del riesgo de eliminación en ‘La granja VIP 2026'?

La asamblea del pasado 5 de noviembre varias sorpresas en La granja VIP 2026, pues para sorpresa del público y del equipo de la ‘resistencia’, ‘la Bebeshita’ logró ganar su derecho a competir por la salvación luego de que Natalia Alcocer quedara bloqueada por sus compañeros.

La situación causó gran impacto debido a que, horas antes, Kunno, Manelyk González y Fernando Lozada habían especulado que la ‘familia disfuncional’ bloquearía a ‘la Bebeshita’ para impedirle competir y asegurar su permanencia en la tabla de nominados. Sin embargo, la estrategia dio un giro inesperado cuando Niurka Marcos decidió echarle tierra a Natalia.

Por lo tanto, la noche de este 6 de noviembre será ‘la Bebeshita’ la encargada de traicionar a uno de los granjeros y subirlo directamente a la placa de sentenciados. ¿Continuarán las traiciones?

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¿Niurka traicionó a Natalia Alcocer en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora ver la ‘traición’ de ‘la Bebeshita’ en ‘La granja VIP 2026'?

Durante la asamblea de este 6 de noviembre, ‘la Bebeshita’ será la encargada de traicionar a uno de los granjeros y ponerlo en en riesgo de ser eliminando el próximo domingo. La transmisión en vivo se realiza a las 8:30 de la noche a través del canal Azteca UNO en televisión abierta, aunque también se puede disfrutar en el sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca.

Cabe destacar que, hasta el momento, la tabla de nominados se encuentra conformada por:



‘Mono’ Zazueta

Julio Camejo

Natalia Alcocer

Ivonne Montero

Debido a que Rafael Mercadante es el ‘capataz’ de la novena semana del reality show, cuenta con inmunidad y ‘la Bebeshita’ no podrá subirlo a la placa. Además, durante la asamblea de traición siempre pueden ocurrir giros inesperados, pues en algunos casos la ‘traición’ no es sencilla.

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‘La Bebeshita’ tiene un importante poder en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿A quién traicionó ‘la Bebeshita’ y cómo quedó la placa de nominados en La granja VIP 2026?

Tras la explosiva pelea entre Natalia Alcocer y ‘la Bebeshita’ dentro de La granja VIP 2026, los ánimos en el reality están al rojo vivo. Entre las pláticas de los granjeros, se ha planteado la posibilidad de que Kevyn ‘Bicolor’ sea el elegido para subir a la tabla de nominados.

Sin embargo, se desconoce qué participante logrará bajar de la placa, tomando en cuenta que ‘Mono’ Osuna quedó bloqueado por decisión de Natalia Alcocer.

Luego de que preguntaran a ‘Bebeshita’ por su elección del “salvado”, la conductora decidió salvar a Julio Camejo de la tabla de nominados.

En cuanto a la traición, el pajarito del reality “Copetes” decidió el rumbo de los granjeros, eligiendo el papelito con la traición “doble”.