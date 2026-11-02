La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 2 de noviembre? ¡Revelan el legado de Pablo Montero!

Luego de que Pablo Montero se convirtiera en el octavo eliminado de La granja VIP 2026, los participantes se alistan para enfrentar una nueva prueba por el lugar de ‘capataz’, lo que les garantiza su lugar en el reality show por una semana más. ¿Se llevará el triunfo una mujer por segunda vez? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

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Pablo Montero fue el octavo eliminado de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que compiten por ser ‘capataz’ en La granja VIP 2026 HOY, 2 de noviembre?

Durante la gala de eliminación del pasado 1 de noviembre, Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado de La granja VIP 2026, pero antes se dio a conocer a los peones de la novena, lo que significa que no tienen derecho a competir por el lugar de ‘capataz':



‘La Bebeshita’

Manelyk González

Fernando Lozada

Julio Camejo

Por lo tanto, los granjeros que pueden competir por el lugar de ‘capataz’ son:



Niurka Marcos

Natalia Alcocer

Ivonne Montero

Kevyn ‘Bicolor’

‘Mono’ Osuna

Rafa Mercadante

Kunno

Además de ‘Mono’ Osuna, antes de la gala de este lunes 2 de noviembre, Niurka, Natalia y Rafa Mercadante se convirtieron en finalistas, lo que significa que uno de ellos conseguirá la inmunidad en la novena semana del reality show 24/7.

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Ellos son los peones de la novena semana en La granja VIP 2026. / Captura de pantalla

¿Cuándo y a qué hora ver la prueba por el ‘capataz’ en La granja VIP 2026?

Será la noche de este 2 de noviembre, en punto de las 8:30 de la noche, cuando se dé a conocer al nuevo ‘capataz’ de La granja VIP tras la salida de Pablo Montero. La transmisión de la gala se puede seguir a través del canal Azteca UNO y el sitio oficial de Azteca.

Al igual que en semanas pasadas, el ‘capataz’ garantiza su lugar una semana más en el reality y tiene la ventaja de tomar decisiones importantes que pueden favorecer o afectar al resto de sus compañero. Sin embargo, su desempeño también es valorado por el resto de los granjeros y puede marcar el rumbo de la competencia en la siguiente semana. ¿Ganará la resistencia o la familia disfuncional?

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La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en el ‘capataz’ y cuál fue el legado de Pablo Montero HOY, 2 de noviembre? / Redes sociales

¿Cuál fue el legado de Pablo Montero en La granja VIP 2026 y quién es el capataz de la novena semana?

Además de darse a conocer al granjero que será ‘capataz’ durante la novena semana, Pablo Montero acudirá a la gala para revelar su legado. Debido a que durante su estancia en el reality fue parte de la ‘familia disfuncional’ el primer nominado de la semana podría ser un integrante de la resistencia. ¿Quién subirá a la placa?

Luego de que los granjeros deleitaron al público con sus calaveritas, Pablo Montero dio a conocer que ‘la Bebeshita’ es la primera nominada de la semana al dejarla en su legado. Sin embargo, pese a la noticia, los granjeros fueron sorprendidos con la llegada de un nuevo integrante: ‘Canelo’, caballo que estuvo en la primera temporada.

Finalmente para cerrar la asamblea, se dio a conocer que Rafa Mercadante es el ‘capataz’ de la novena semana de La granja VIP tras una reñida prueba en la que se enfrentó con ‘Mono’ Osuna, Niurka Marcos y Natalia Alcocer. ¿Qué pasará con los granjeros en la novena semana?

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