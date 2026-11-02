¡Una víctima más! Mónica Escobedo denuncia haber sido manoseada por Rafa Mercadante: “Me sentí violentada”

La standupera Mónica Escobedo, de 47 años, rompe el silencio y da a conocer el mal momento que vivió al participar en el reality La granja VIP, donde aseguró que supuestamente fue toqueteada sin su consentimiento por el conductor Rafael Mercadante. Mónica asegura que ahora padece vértigo debido a esta situación. Sin miedo, habla de lo ocurrido, ya que no quiere que otra mujer vuelva a pasar por lo mismo.

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Esta es la imagen de cuando Rafa la toqueteó sin su consentimiento.

Mónica Escobedo en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Qué pasó entre Mónica Escobedo y Rafa Mercadante en ‘La granja VIP’ 2026?

“Me sorprende cómo una persona puede manosearte sin tu permiso, delante de todos tus compañeros, ante las cámaras, a plena luz del día, y nadie diga nada. Ese contacto físico es mucho más violento, porque sucedió en mis partes íntimas. Eso sí era de expulsión, eso sí me afectó psicológicamente. El manazo que le di a Niurka ya ni se acuerda, pero lo que me hizo Rafa todavía me tiene muy asqueada. Es una experiencia horrible. Las mujeres que han pasado por eso lo saben. Es nauseabundo que se permita ese tipo de conductas en un programa de televisión”.

Mónica confiesa cómo le afectó lo sucedido. “Sobre todo en el sueño. No he dormido igual. Me molesta mucho. Me despierto con el coraje de por qué no actué en el momento. Yo jamás había tenido vértigo y, a raíz de esta situación, me empezó esta condición. Cuando fui a ver a la otorrinolaringóloga me preguntó si había estado sometida a mucho estrés, y yo le dije: ‘Vengo de estar 6 semanas con el cortisol a tope’”.

“También tuve un ataque de ansiedad en el programa, cuando le reclamé a Rafael Mercadante la toqueteada y el abuso de confianza, a 3 días de haberme conocido. Yo sentía que me estaba dando un infarto. Tenía el corazón muy acelerado. Me sudaban las manos. Tenía la boca seca. Ni siquiera escuchaba bien lo que me estaban diciendo. Yo decía: ‘Me voy a morir ahí, frente a todos, y qué van a hacer’, y el otro güey gritándome cosas. Ese día terminé gritando, porque necesitaba sacarlo. Nunca había tenido un ataque de ansiedad, ese lugar no era para mí”.

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Mónica señala a Rafa de misógino y agresivo / Archivo TVNotas

¿Mónica Escobedo piensa en denunciar a Rafa Mercadante por lo sucedido en ‘La granja VIP’ 2026?

Al cuestionarla sobre si se sintió acosada, agredida, y si piensa denunciarlo, la comediante respondió: “Lo que quiero es que no vuelva a pasar, ni a mí ni a ninguna mujer que trabaje con él. Que tengan cuidado. ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera casada, tuviera novio, estuviera comprometida? ¿Qué hubiera pasado si tuviera alguien que me defendiera? Lo que sé es que no creo que haya sido la única mujer que le haya pasado algo con ese señor. Me sentí violentada, desnuda”.

¿Piensa denunciarlo? “Yo creo que levantar la voz ya es una manera de exponerlo. Solo quiero que sepan qué tipo de persona es, la clase de tipejo. Al que defienden no tiene nada de ‘pobrecito’. Cuando los miércoles toca hacer el gallito, véanlo cómo está parado, véanlo cómo llega, ese es el verdadero Rafael. El que arrastra el pie, esa es una máscara. Es un manipulador y utiliza lo del pie para que le tengan lástima. No está débil, tú ves cómo se enfrenta a los demás y no está cojo”.

“Es una persona que no se da cuenta de lo machista que es, de que sus comentarios crucifican a la mujer, que en estos tiempos ya no puedes manosear a ninguna y menos en las nalgas. El güey ni siquiera es masajista. Yo solo quiero que se sepa y que no quede impune, porque a mí se me juzgó mucho por haberlo tratado mal. Pero ¿cómo quieres que trate a un güey que me acaba de acosar? ¿Qué cara debo poner cuando me amarran con él, si hace comentarios sexistas, me dice machorra, ofende?”.

La comediante sigue arremetiendo contra el conductor de televisión. “Tenemos muy normalizado a ese tío morboso, coscolino, toqueteador, y lo debes de tener en tu casa en Navidad, Año Nuevo, y Rafa es como ese tío. Él representa esa persona de la que yo huyo, porque no tiene el menor respeto por una mujer. Cuando vas al doctor, te dice: ‘Te voy a quitar la bata o te voy a tocar’. Este güey ni siquiera pidió permiso, ni siquiera me avisó. El masaje era en la espalda, no en las nalgas. ¿En qué cabeza cabe que me puedes dar ese masaje, sin pensar que va a pasar nada?”.

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Mónica y Rafa tuvieron varios enfrentamientos en La granja VIP. / Archivo TVNotas

¿Qué opina Mónica Escobedo sobre las declaraciónes de Elda María, expareja de Rafa Mercadante, sobre el conductor?

Respecto a lo que dijo la exesposa de Rafa, Elda María, que no es un buen papá, que no la apoya económicamente ni en ningún sentido y que no ve a su hija, dijo: “Ahí está el hombre al que defienden. Ahí está al que incluso Niurka cubre con su manto. Por eso se me volteó en mi contra, por ‘defiende pitos’. Cuando estaba cerca de Rafa, el cuerpo se portaba como cuando pasas por un callejón oscuro y te dice que no entres. Le haces caso a tu cuerpo, y a mí me dice: ‘No lo hagas, vete’. ¿Qué cara querían que pusiera, cuando me amarran con él? Me tienen amarrada con un güey con el que el simple hecho de escuchar su voz pone en alerta. Es un manipulador”.

Al preguntarle si le tiene miedo de verlo, dijo: “Me da repele. Me da mucho coraje que siga habiendo hombres como él, impunes, a quienes sigan dando trabajo, que siga habiendo personas que crean en él, que lo defiendan. Es un hombre insoportable. Yo le vi la máscara y ya lo ignoraba, porque no quería tener ninguna interacción con él. Tampoco lo quiero tener cerca. Es un viejo rancio, escandaloso, que hace chistes misóginos, que es molesto, que habla cosas indiscretas y turbias”.

¿A qué se refiere con indiscretas? “Se hizo muy conocido cuando dijo: ‘¿Les cuento cuando vi a Galilea Montijo encuerada?’, Y nadie le contestó. Cuando dije que yo estaba saliendo con una chica, dijo: ‘¿Puedo indagar?’, y le dije: ‘¡No, cerdo, no!’. Y luego, que según al hombre le excita ver a 2 mujeres, le prende. Era una cosa de: ‘Ya cállate, cabrón’. ¿Por qué hablas así a la ligera de sexo, cuando no quiero hablar de ningún tema contigo?”.

Sobre que su exesposa, Elda, dijo que Rafael la violentó hasta psicológicamente, respondió: “Es un narcisista. Ese güey es el típico que dice que todos somos pendejos menos él. Es violento, energúmeno, un viejo rancio. Tiene un pensamiento rancio, chistes viejísimos que los he escuchado toda la vida. Habla de temas de narco, y eso estaba prohibido en La granja, pero él insistía en hablar de eso, a pesar de que todos callaban”.

Al cuestionarla sobre si cree que se trata de un hombre pasivo-agresivo, contestó: “Véanlo en el 24/7, lo que se ve no se juzga. Todas se han quejado de él. La primera semana, si no hubiera estado la ‘Coreañera’, él se hubiera ido. Toda la casa lo nominó por algo, y ahora se pone la máscara de estar cojito y empieza de lamebotas con todos. Es insoportable”.

Su ex, Elda, comentó que le olían los pies y por ello se ponía alcohol. Al preguntarle si era cierto, comentó: “Pues no sé, pero huele feo. Recuerdo un día que había una dinámica en la que tenías que hacer algo y me tocó pegarme nariz con nariz con mi compañero, y era Rafa. Nos pegamos y le huele feo la cara, la nariz. Huele feo, huele a sebo, horrible, ¡guácala!”.

Al cuestionarla sobre cómo era la vibra de Rafa dentro de la granja, la comediante respondió tajante: “Mira, ya no quiero hablar de él, ya no”.

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Rafa continúa en ‘La granja VIP’ / Archivo TVNotas

¿Mónica Escobedo sigue viendo ‘La granja VIP’ luego de ser eliminada?

Por otra parte, sobre los romances entre Pablo y Natalia, y ‘Bebeshita’ y Kevyn, ¿cree que se trata de estrategia? “Es bien sabido que en un reality show las historias de amor venden. No sé si sean reales o no; sin embargo, es una estrategia para que te quedes una semanita más, eso es innegable. Lo de Pablo y Natalia es real dentro del reality, porque a los 2 les conviene. Los 2 están bien feos. Mi ‘Bebeshita’ es muy enamoradiza, mi niña. Si anduvo con el ‘Lapicito’, imagínate si no le va a gustar el Kevyn”.

Mónica nos dio su pronóstico sobre quién podría ganar este reality. “Como van las cosas, a todas luces, quien se ve más protegido desde afuera, quien impone más ante las cámaras y da más de qué hablar es Kevyn. Es con quien se ve cierto favoritismo. Te contesto como público. Porque, la verdad, ya no veo esa chingadera, ya lo dejé de ver. Por lo poco que me ha salido, y que en los primeros días vi como estaba la situación, pues quieren que gane el de Monterrey”.

Al preguntarle si considera que hay participantes protegidos, dijo: “No puedo aceptarlo ni negarlo. Es una percepción, porque te están metiendo hasta en la sopa a quien quieren que gane. Te vas encariñando y luego votas por él”.

¿A quién sí volvería a ver fuera del reality? “A Mono, a ‘Bebeshita’, Kunno, Kenni, a ‘Coreañera’, a María Karuna y ya”. Y respecto a por qué no la invitaron luego de su salida, la comediante expresó: “Porque cuando eres expulsado ya no vas a galas ni a gira de medios”.

Para concluir, sobre sus más recientes proyectos, comentó: “Voy a dar algunos shows el resto del año. Voy a terminarlo pisando el escenario y tengo un curso para escribir comedia y la primera rutina de stand up comedy. Es un ejercicio de escritura y pensamiento. Es muy catártico, escribir todas tus situaciones”.

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Mónica también tuvo algunos conflictos con otros compañeros del reality / Archivo TVNotas

¿Qué tras mujeres han sido violentadas por Rafa Mercadante?

Rafa y Elda María se conocieron en 2021. En 2023 tuvieron a su hija y hasta había planes de boda. En mayo de 2024, la influencer publicó un comunicado en el que explicó que por cosas de la vida se separaban.

Elda llegó a decir que su relación estuvo llena de conflictos y lo demandó por la pensión en 2024. Además, lo tachó de deudor alimenticio.

Elda ha dicho que su expareja hace comentarios machistas: “Piensa que la mujer es menos, que queremos llamar la atención con nuestro cuerpo. Es machista, patán para decir las cosas”.

Además, dijo que él la violentaba: “Es una persona misógina y narcisista. Minimiza a la mujer, sacó su verdadera personalidad… Me decía: ‘Tómate tus pastillas para que estés bien. No te soporto. Estás loca’... En los juzgados, el psicólogo le dijo: ‘Deje de agredir a su expareja’”.

Su exmujer dijo sobre él: “Rafael quiere cambiar todo a su conveniencia. No tiene los suficientes pantalones. Más vale una disculpa sincera a intentar limpiar su imagen. Dice que no le gustan las pompas operadas, pero me pidió que me las operara. Es muy contradictorio”.

En La granja VIP tuvo un encontronazo con Manelyk luego de una asamblea de nominación en la que la influencer lo encaró y le reclamó a Rafa por confianzudo tras llamarla ‘morrita’. Ella le dijo: “Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme: ‘Morrita, déjate tocar’, porque yo no te he dado esa confianza. Así que te voy a pedir de favor que si no te vas el domingo, a mí me hables con respeto o me ignores, como yo lo hago contigo”.

En una ocasión Rafa platicaba con Kevyn Contreras y aseguraba que él ya tenía: “Una mujer con letras de oro”, por lo que no tenía por qué andar buscando a una influencer que, según él, había alcanzado la fama: “Vendiendo su cuerpo”.

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Elda María, su ex mujer / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez, IG @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y Archivo TVNotas.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Mónica Escobedo?

Es actriz, cantante, comediante, escritora, locutora y creadora de contenido.

Ha forjado una amplia carrera como standupera y se ha presentado en Comedy Central. Tiene sus propios shows: XX Comedy y Mónica and Friends.

Ha participado en algunos programas, como Bar Central, Sigue la risa, Drunk history: El lado borroso de la historia y La culpa es de la Malinche.

Tiene un pódcast llamado Ni nos caemos bien.

Formó parte de La granja VIP para TV Azteca.

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